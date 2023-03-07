Буффон заявил, что не собирается завершать карьеру, пока «Парма» не вернется в Серию А

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон высказался о своем будущем.

«Я по-прежнему столь же энергичен, как и раньше, в том числе и благодаря возвращению в ворота в 43 года — это само по себе дарит мощный эмоциональный и энергетический всплеск.

Но, возможно, он иссякнет, когда я вернусь в Серию А с «Пармой». Это станет для меня исполнением всех целей», — сказал Буффон.

45-летний Буффон – чемпион мира 2006 года.

«Парма» идет на 7-м месте в Серии B после 28 туров.

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