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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Буффон заявил, что не собирается завершать карьеру, пока «Парма» не вернется в Серию А

    Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон высказался о своем будущем.

    «Я по-прежнему столь же энергичен, как и раньше, в том числе и благодаря возвращению в ворота в 43 года — это само по себе дарит мощный эмоциональный и энергетический всплеск.

    Но, возможно, он иссякнет, когда я вернусь в Серию А с «Пармой». Это станет для меня исполнением всех целей», — сказал Буффон.

    • 45-летний Буффон – чемпион мира 2006 года.
    • «Парма» идет на 7-м месте в Серии B после 28 туров.

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    Источник: ITASportPress

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    07.03.2023 10:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3491

      acor94 7 марта, 10:54

      Он же там вроде не в основе?

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