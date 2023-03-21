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  • Глава российских судей: «Спартак» выставляет все так, будто вызвал нас на ковер»

Глава российских судей: «Спартак» выставляет все так, будто вызвал нас на ковер»

21 марта 2023, 14:26
9

Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о встрече с тренерами «Спартака».

«Эмоций или накала не было, Абаскаль был супер-выдержан. Он говорил: «Парни, мы здесь не для того, чтобы указывать на ошибки. Хочу донести свои мысли и услышать, почему вы делаете так или иначе. Мне это нужно для подготовки команды».

Договаривались, чтобы разговор был предельно вежливым. А сейчас «Спартак» выставляет, что они как будто вызвали судей на ковер.

Наверное, клубу невыгодно, что мы просто позитивно пообщались. Болельщики их не поймут, скажут: «Какого черта вы этих кротов не раздолбали».

Не было покаяния, чтобы Абаскаль нас отчитывал, а мы с Мешковым и Ивановым встали на колени и сказали: «Простите нас дураков».

Естественно в ходе обсуждения – звучали слова «извините». Признавать свои ошибки – нормально, это показатель адекватности.

Но это не значит, что Абаскаль говорил с нами жестко, а мы извинялись. Такого не было от слова совсем.

Когда мы уходили, Мешков спросил тренера: «Какая у вас философия, как вы понимаете моменты с Пруцевым и Мартинсом?». Тот ответил, что не поставил бы пенальти ни там, ни там. Не было никакого «инициативно рубанул».

Договаривались, что к Мешкову не будет претензий ни в какой форме. Когда Виталий взял слово, то сказал: «Я косякнул – извиняюсь. За 200 матчей таких ошибок было немного. К сожалению, она пришлась на ваш матч и на мой юбилей». Это не было ответной реакцией, спросите у Мележикова.

Те, кто пишут обратное, пусть сошлются на человека, кто им такое сказал. Я говорю от себя и несу за это ответственность. На встрече был тренерский штаб + Ребров, Мележиков и Эшуорт. Сильно сомневаюсь, что в процессе пересказа не случилось дополнительных интерпретаций.

Это дикость: будто судей позвали, те пришли, их стали отчитывать, а они извиняться и божиться, что так больше не будет. Это как сказать, что мы пообещали четыре ошибки вернуть в сторону «Спартака», – заявил Каманцев.

  • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ и играет в 1/2 финала Fonbet Кубка России.
  • После зимней паузы московская команда несколько раз пострадала от ошибочных судейских решений.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
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mahan
1679400434
Извините... смешно... просто вы потеряли 3 очка в таблице. Бывает он же всего лишь судья, который повлиял на исход матча. Надо всех российских судей рпл отправить на переобучение, а лучше сменить их всех. Что не тур, то обсуждения судей.
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R_a_i_n
1679405326
Каманцев мухоморов объелся? При чем тут Спартак? Журнашлюхи расписали по своим газетенкам что-то там... Спартак вообще молчит.
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Enter2006
1679407117
"Глава российских судей" - ухх, как звучит! Нужно переименовать в "Бригадир спортивных арбитров в России" - хоть немного приземлённее...
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NewLife
1679410111
Надо было плюнуть этим продажным гадам в рожу и уйти. Теперь они прикидываются шлангом, мол миру-мир, войне пиписка.
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САДЫЧОК
1679415807
Вас , надо , не на ковер , вызывать- а , в прокуратуру !
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Дядя Серёжа
1679450286
Ну ведь не на матрас...
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alefreddy
1679476557
сейчас 4 признали потом 5 а где предел
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