Глава российских судей: «Спартак» выставляет все так, будто вызвал нас на ковер»

Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о встрече с тренерами «Спартака».

«Эмоций или накала не было, Абаскаль был супер-выдержан. Он говорил: «Парни, мы здесь не для того, чтобы указывать на ошибки. Хочу донести свои мысли и услышать, почему вы делаете так или иначе. Мне это нужно для подготовки команды».

Договаривались, чтобы разговор был предельно вежливым. А сейчас «Спартак» выставляет, что они как будто вызвали судей на ковер.

Наверное, клубу невыгодно, что мы просто позитивно пообщались. Болельщики их не поймут, скажут: «Какого черта вы этих кротов не раздолбали».

Не было покаяния, чтобы Абаскаль нас отчитывал, а мы с Мешковым и Ивановым встали на колени и сказали: «Простите нас дураков».

Естественно в ходе обсуждения – звучали слова «извините». Признавать свои ошибки – нормально, это показатель адекватности.

Но это не значит, что Абаскаль говорил с нами жестко, а мы извинялись. Такого не было от слова совсем.

Когда мы уходили, Мешков спросил тренера: «Какая у вас философия, как вы понимаете моменты с Пруцевым и Мартинсом?». Тот ответил, что не поставил бы пенальти ни там, ни там. Не было никакого «инициативно рубанул».

Договаривались, что к Мешкову не будет претензий ни в какой форме. Когда Виталий взял слово, то сказал: «Я косякнул – извиняюсь. За 200 матчей таких ошибок было немного. К сожалению, она пришлась на ваш матч и на мой юбилей». Это не было ответной реакцией, спросите у Мележикова.

Те, кто пишут обратное, пусть сошлются на человека, кто им такое сказал. Я говорю от себя и несу за это ответственность. На встрече был тренерский штаб + Ребров, Мележиков и Эшуорт. Сильно сомневаюсь, что в процессе пересказа не случилось дополнительных интерпретаций.

Это дикость: будто судей позвали, те пришли, их стали отчитывать, а они извиняться и божиться, что так больше не будет. Это как сказать, что мы пообещали четыре ошибки вернуть в сторону «Спартака», – заявил Каманцев.