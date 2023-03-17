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  • Тренеры «Спартака» провели закрытую встречу с боссами российских судей: был жесткий разговор

Тренеры «Спартака» провели закрытую встречу с боссами российских судей: был жесткий разговор

17 марта 2023, 11:33
24

Тренерский штаб «Спартака» провел закрытую встречу с руководителями российских судей.

«В Москве состоялась закрытая встреча тренерского штаба «Спартака» с руководством российского судейского корпуса. По моей информации она прошла на днях на стадионе в Тушино по инициативе гендира «Спартака».

Со стороны «красно-белых» в ней принимали участие Абаскаль с помощниками, а за судей рубились Каманцев и Мешков.

На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах со «Спартаком». При этом временами разговор был довольно жесткий.

Насколько я знаю, Каманцев с Мешковым признали ряд судейских ошибок. Ну а был ли разговор продуктивным, будет понятно уже в ближайших турах», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

  • Ранее ЭСК подтвердила судейскую ошибку в пользу «Урала» в матче со «Спартаком».
  • В середине первого тайма защитник «Урала» Силвие Бегич попал рукой в лицо спартаковцу Кристоферу Мартинсу.
  • ЭСК признала, что VAR Жабченко должен был позвать главного арбитра Сергея Карасева к монитору для назначения пенальти.
  • Жабченко из-за этой ошибки отстранен от работы в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (24)
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ilichkadr
1679043334
"за судей рубились Каманцев и Мешков." Как-то жидковато, малой кровью решили обойтись. Чтож главнюка хряков - Безбородова обошли вниманием?
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Эном айс
1679043339
Так кто из неформалов друг дружку поимел?)) БДСМ нам всем знакомо с двух конфигурантов дела... Из зала просят подробностей.
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Ниф-Ниф
1679043831
Главное, чтобы толк был.
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ilichkadr
1679045705
"был ли разговор продуктивным будет понятно уже в ближайших турах" Однозначно. Оренбург покажет, Ахмат продолжит, Урал подведёт черту...........
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eugen-han
1679046190
Херня какая-то! Что значит то, что будет ясно в ближайший тур о том, насколько был разговор продуктивным? Это что работа с судьями так происходит в виде давления? Обычно Федун этим грешил, а теперь и новое рук.-во решило на вооружение взять сей жестоковыйный приём. Всех судят более или менее,но примерно одинаково и Спартаку грех жаловаться на судейство в целом и в частности в отношении к ним самим. Могут ошибаться конечно все, но в их пользу почему-то больше, но и этого им мало что ли получается.
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NewLife
1679047366
После драки махать кулаками и вести "жесткий разговор" это не достойно Спартака. Надо не балаболить, а действовать, как предлагает Салихова. - Вместо, чтобы встать и крикнуть "Что же вы, суки, делаете, мы сидим и шепчем "Что же они, суки, делают". - М. Жванецкий
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АЛЕКС 58
1679050623
Судейская шайка-лейка только к Спартаку на стрелку ездила? Пора и остальным клубам стрелку забивать!
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alp
1679050798
почему встреча была закрытая? ошибки судей и трактовка нарушений должна быть общедоступной. А так, эта встреча выглядит так, как будто спам пытается договорится с судьями...
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Опорник84
1679053514
Судьи ошибаются во многих матчах. Случайно это ,или преднамеренно, трудно сказать. Но то что судья сделал в матче зенит -Динамо, не поставив пенальти в ворота зенита, после не однократного просмотра момента. Здесь крот нарушил все приличия. И по моему личному мнению сделал это осознанно.
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mihail200606
1679058915
Опять спартак пытается психологически действовать на судей...
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