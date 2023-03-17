Тренеры «Спартака» провели закрытую встречу с боссами российских судей: был жесткий разговор

Тренерский штаб «Спартака» провел закрытую встречу с руководителями российских судей.

«В Москве состоялась закрытая встреча тренерского штаба «Спартака» с руководством российского судейского корпуса. По моей информации она прошла на днях на стадионе в Тушино по инициативе гендира «Спартака».

Со стороны «красно-белых» в ней принимали участие Абаскаль с помощниками, а за судей рубились Каманцев и Мешков.

На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах со «Спартаком». При этом временами разговор был довольно жесткий.

Насколько я знаю, Каманцев с Мешковым признали ряд судейских ошибок. Ну а был ли разговор продуктивным, будет понятно уже в ближайших турах», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».