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    Тренеры «Спартака» провели закрытую встречу с боссами российских судей: был жесткий разговор

    Тренерский штаб «Спартака» провел закрытую встречу с руководителями российских судей.

    «В Москве состоялась закрытая встреча тренерского штаба «Спартака» с руководством российского судейского корпуса. По моей информации она прошла на днях на стадионе в Тушино по инициативе гендира «Спартака».

    Со стороны «красно-белых» в ней принимали участие Абаскаль с помощниками, а за судей рубились Каманцев и Мешков.

    На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах со «Спартаком». При этом временами разговор был довольно жесткий.

    Насколько я знаю, Каманцев с Мешковым признали ряд судейских ошибок. Ну а был ли разговор продуктивным, будет понятно уже в ближайших турах», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

    • Ранее ЭСК подтвердила судейскую ошибку в пользу «Урала» в матче со «Спартаком».
    • В середине первого тайма защитник «Урала» Силвие Бегич попал рукой в лицо спартаковцу Кристоферу Мартинсу.
    • ЭСК признала, что VAR Жабченко должен был позвать главного арбитра Сергея Карасева к монитору для назначения пенальти.
    • Жабченко из-за этой ошибки отстранен от работы в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    17.03.2023 11:33
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +17477

      Barmaleushka 7 часов назад

      Короче .... песдес в субботу Оренбургу .

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      Рейтинг: +19147

      Cleaner 7 часов назад

      Миллер, ты что сопли жуешь? Инициируй ПРОКУРОРСКУЮ проверку этой СПАРТАКОВСКО-СУДЕЙСКОЙ сходки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +19147

      Cleaner 7 часов назад

      Господа, а разве не это называется КОРРУПЦИЕЙ??? Один(!) клуб зовет к себе судей и о чем то там с ними договаривается!!! Это прямой повод для ПРОКУРАТУРЫ проверить ПРОИСШЕДШЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +7731

      mihail200606 8 часов назад

      Опять спартак пытается психологически действовать на судей...

      1
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      Рейтинг: +3226

      Опорник84 9 часов назад

      Судьи ошибаются во многих матчах. Случайно это ,или преднамеренно, трудно сказать. Но то что судья сделал в матче зенит -Динамо, не поставив пенальти в ворота зенита, после не однократного просмотра момента. Здесь крот нарушил все приличия. И по моему личному мнению сделал это осознанно.

      0
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      Рейтинг: +11357

      alp 10 часов назад

      почему встреча была закрытая? ошибки судей и трактовка нарушений должна быть общедоступной. А так, эта встреча выглядит так, как будто спам пытается договорится с судьями...

      2
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      Рейтинг: +19147

      Cleaner > alp 7 часов назад

      Спартак дал денег судейским начальникам! По другому зачем проводить эту встречу в закрытом режиме? МВД, Прокуратура, проверьте, что там произошло, сделайте НЕДОПУСТИМЫМ проведение подобных "ЗАКРЫТЫХ" встреч!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +2621

      АЛЕКС 58 10 часов назад

      Судейская шайка-лейка только к Спартаку на стрелку ездила? Пора и остальным клубам стрелку забивать!

      2
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      Рейтинг: +19147

      Cleaner > АЛЕКС 58 7 часов назад

      Остальные клубы должны попросить компетентные органы проверить ЗАКОННОСТЬ подобных "закрытых встреч"!!!!!!!! Если есть нарушение, отправить Спартака в Первую лигу!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1210

      ПалкоВводецъ (returned) 11 часов назад

      Как ни крути, Спартак – лидер сезона РПЛ по точным передачам в судейскую. Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +19147

      Cleaner > ПалкоВводецъ (returned) 7 часов назад

      А Спартак больше ничего и не умеет, кроме как судьям заносить...(((

      1
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      Рейтинг: +17643

      NewLife 11 часов назад

      После драки махать кулаками и вести "жесткий разговор" это не достойно Спартака. Надо не балаболить, а действовать, как предлагает Салихова.
      - Вместо, чтобы встать и крикнуть "Что же вы, суки, делаете, мы сидим и шепчем "Что же они, суки, делают". -
      М. Жванецкий

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      Рейтинг: +11357

      alp > NewLife 10 часов назад

      #ляяяяяя.....

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      Рейтинг: +371

      eugen-han 11 часов назад

      Херня какая-то! Что значит то, что будет ясно в ближайший тур о том, насколько был разговор продуктивным? Это что работа с судьями так происходит в виде давления? Обычно Федун этим грешил, а теперь и новое рук.-во решило на вооружение взять сей жестоковыйный приём.
      Всех судят более или менее,но примерно одинаково и Спартаку грех жаловаться на судейство в целом и в частности в отношении к ним самим. Могут ошибаться конечно все, но в их пользу почему-то больше, но и этого им мало что ли получается.

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      Рейтинг: +17643

      NewLife > eugen-han 11 часов назад

      Тебе не стыдно за такой 3,14здеж, или ты не смотришь футбол даже по телеку?

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      Рейтинг: +371

      eugen-han > NewLife 11 часов назад

      Правду никогда не стыдно говорить. Ещё раз повторюсь о том, что Спартаку грех жаловаться на судейство, потому что ошибок в их пользу больше, чем наоборот - против,- это об'ективная статистика за последние три года.

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      Рейтинг: +3682

      anatolich72 > eugen-han 10 часов назад

      Посмотри зенит, звезды любым путем, судьи куплены, если надо регламент под них сделают, гражданство бразилы моментально получили.

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      Рейтинг: +12630

      R_a_i_n > eugen-han 10 часов назад

      У Спартака за последние пару лет отменено голов столько, сколько у всех остальных вместе взятых. С хрена ли спрашивается?

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      Рейтинг: +371

      eugen-han > anatolich72 10 часов назад

      С зенитом только Спартак может в этом отношении сравниться. Раньше лыжники могли претендовать на такое отношение при Гинере, который задолжал и отошёл частично от дел.

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