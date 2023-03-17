Тренеры «Спартака» провели закрытую встречу с боссами российских судей: был жесткий разговор

Тренерский штаб «Спартака» провел закрытую встречу с руководителями российских судей.
«В Москве состоялась закрытая встреча тренерского штаба «Спартака» с руководством российского судейского корпуса. По моей информации она прошла на днях на стадионе в Тушино по инициативе гендира «Спартака».
Со стороны «красно-белых» в ней принимали участие Абаскаль с помощниками, а за судей рубились Каманцев и Мешков.
На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах со «Спартаком». При этом временами разговор был довольно жесткий.
Насколько я знаю, Каманцев с Мешковым признали ряд судейских ошибок. Ну а был ли разговор продуктивным, будет понятно уже в ближайших турах», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».
- Ранее ЭСК подтвердила судейскую ошибку в пользу «Урала» в матче со «Спартаком».
- В середине первого тайма защитник «Урала» Силвие Бегич попал рукой в лицо спартаковцу Кристоферу Мартинсу.
- ЭСК признала, что VAR Жабченко должен был позвать главного арбитра Сергея Карасева к монитору для назначения пенальти.
- Жабченко из-за этой ошибки отстранен от работы в РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»