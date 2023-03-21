Карпин назвал самый глупый вопрос от журналистов

Валерий Карпин ответил, какой вопрос был самым глупым за период его работы в сборной России.
«Наверное, самый глупый вопрос был таким: «Валерий Георгиевич, вот вы тренер сборной России; а вы хотели бы, чтобы сборную России вернули в официальные соревнования?».
Нормальный вопрос? Вопросов, которые непонятно о чeм задаются, сотни.
Почему такая подготовка у журналистов? Честно говоря, не знаю и не задумываюсь.
Мне хватает вопросов, почему такая подготовка у российских футболистов. Это для меня более важный вопрос, чем подготовка журналистов», – сказал Карпин.
- Тренер возглавляет сборную с июля 2021 года.
- Сейчас россияне готовятся к товарищеским матчам с Ираном и Ираком.
- От международных турниров команду Карпина отстранили в конце февраля 2022-го.
Источник: «Фабрика футбола»