Карпин назвал самый глупый вопрос от журналистов

Валерий Карпин ответил, какой вопрос был самым глупым за период его работы в сборной России.

«Наверное, самый глупый вопрос был таким: «Валерий Георгиевич, вот вы тренер сборной России; а вы хотели бы, чтобы сборную России вернули в официальные соревнования?».

Нормальный вопрос? Вопросов, которые непонятно о чeм задаются, сотни.

Почему такая подготовка у журналистов? Честно говоря, не знаю и не задумываюсь.

Мне хватает вопросов, почему такая подготовка у российских футболистов. Это для меня более важный вопрос, чем подготовка журналистов», – сказал Карпин.