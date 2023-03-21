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    Карпин назвал самый глупый вопрос от журналистов

    Валерий Карпин ответил, какой вопрос был самым глупым за период его работы в сборной России.

    «Наверное, самый глупый вопрос был таким: «Валерий Георгиевич, вот вы тренер сборной России; а вы хотели бы, чтобы сборную России вернули в официальные соревнования?».

    Нормальный вопрос? Вопросов, которые непонятно о чeм задаются, сотни.

    Почему такая подготовка у журналистов? Честно говоря, не знаю и не задумываюсь.

    Мне хватает вопросов, почему такая подготовка у российских футболистов. Это для меня более важный вопрос, чем подготовка журналистов», – сказал Карпин.

    • Тренер возглавляет сборную с июля 2021 года.
    • Сейчас россияне готовятся к товарищеским матчам с Ираном и Ираком.
    • От международных турниров команду Карпина отстранили в конце февраля 2022-го.

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    Источник: «Фабрика футбола»

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