Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом

Андрей Канчельскис высказался о возможном увольнении главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.
«Помню, был в «Палермо» президент, который поменял за сезон семь тренеров. «Химки», наверное, хотят побить рекорд.
Хотят – пускай меняют, не хотят – не меняют. Такими темпами положительного результата они не добьются.
Не знаю, чем они дышат, и чего они хотят. Может, у них стоит задача вылететь из РПЛ.
«Палермо» – реальный показатель, который не добился результатов и вылетел из Серии А», – заявил Канчельскис.
- «Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ после 20 туров.
- «Палермо» часто менял тренеров в период правления Маурицио Дзампарини.
- Клуб стал банкротом в 2019 году – сейчас выступает в Серии B.
Источник: «Спорт-Экспресс»