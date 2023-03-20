Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом

Андрей Канчельскис высказался о возможном увольнении главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

«Помню, был в «Палермо» президент, который поменял за сезон семь тренеров. «Химки», наверное, хотят побить рекорд.

Хотят – пускай меняют, не хотят – не меняют. Такими темпами положительного результата они не добьются.

Не знаю, чем они дышат, и чего они хотят. Может, у них стоит задача вылететь из РПЛ.

«Палермо» – реальный показатель, который не добился результатов и вылетел из Серии А», – заявил Канчельскис.