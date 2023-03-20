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    Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом

    Андрей Канчельскис высказался о возможном увольнении главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

    «Помню, был в «Палермо» президент, который поменял за сезон семь тренеров. «Химки», наверное, хотят побить рекорд.

    Хотят – пускай меняют, не хотят – не меняют. Такими темпами положительного результата они не добьются.

    Не знаю, чем они дышат, и чего они хотят. Может, у них стоит задача вылететь из РПЛ.

    «Палермо» – реальный показатель, который не добился результатов и вылетел из Серии А», – заявил Канчельскис.

    • «Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ после 20 туров.
    • «Палермо» часто менял тренеров в период правления Маурицио Дзампарини.
    • Клуб стал банкротом в 2019 году – сейчас выступает в Серии B.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2023 19:44
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