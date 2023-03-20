«Реал» возмущен неспортивным поведением Гави в Эль Класико (The Athletic)

В «Реале» возмущены поведением полузащитника «Барселоны» Гави в матче 26-го тура Примеры.
По информации The Athletic, в мадридском клубе недовольны поведением 18-летнего испанца по отношению к Дани Себальосу. Гави влетел в него корпусом и снес с ног, когда Себальос находился без мяча в центре поля.
В «Реале» считают, что это неспортивное поведение, которое нельзя назвать жесткой борьбой на поле.
- «Барса» победила «Реал» со счетом 2:1.
- Команда Хави лидирует в Примере с 12-очковым отрывом.
Источник: The Athletic