Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Реал» возмущен неспортивным поведением Гави в Эль Класико (The Athletic)

    В «Реале» возмущены поведением полузащитника «Барселоны» Гави в матче 26-го тура Примеры.

    По информации The Athletic, в мадридском клубе недовольны поведением 18-летнего испанца по отношению к Дани Себальосу. Гави влетел в него корпусом и снес с ног, когда Себальос находился без мяча в центре поля.

    В «Реале» считают, что это неспортивное поведение, которое нельзя назвать жесткой борьбой на поле.

    • «Барса» победила «Реал» со счетом 2:1.
    • Команда Хави лидирует в Примере с 12-очковым отрывом.

    Новости по теме
    «Барса» ожидает давление на судей от «Реала» перед следующим Эль Класико
    В «Реале» назвали причину поражения от «Барселоны» 3
    Фанаты «Барселоны» кричали «Винисиус, сдохни!» во время матча с «Реалом». Бразилец ответил 7
    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2023 18:07
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +397

      TANNER 1 час назад

      Детский сад, когда обезьяна эта, Винисиус, хватает за шею Де Йонга чуть не отрывая голову, это норма. А тут беднягу Себальоса с ножек сбили, утибоземой, какая жесткость.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1305

      Suvorov51 > TANNER 1 час назад

      Ну называть человека обезьяной не стоит, уж назови просто, без обид

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11