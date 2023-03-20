«Реал» возмущен неспортивным поведением Гави в Эль Класико (The Athletic)

В «Реале» возмущены поведением полузащитника «Барселоны» Гави в матче 26-го тура Примеры.

По информации The Athletic, в мадридском клубе недовольны поведением 18-летнего испанца по отношению к Дани Себальосу. Гави влетел в него корпусом и снес с ног, когда Себальос находился без мяча в центре поля.

В «Реале» считают, что это неспортивное поведение, которое нельзя назвать жесткой борьбой на поле.