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    Божович назвал лучшего тренера в России: «Он обыгрывал «Барселону»

    Бывший тренер «Локомотива» Миодраг Божович рассказал, кого считает лучшим тренером в России.

    «Лучший российский тренер? Курбан Бердыев. Он два года подряд с «Рубином» становился чемпионом, обыгрывал «Барселону». Он самый лучший для меня.

    Черчесов тоже один из лучших – он доказал это на ЧМ-2018 и показывает отличный футбол в «Ференцвароше». Карпин – тоже хороший тренер, отмечу еще Рашида Рахимова – он топ! Леонид Слуцкий – сильный специалист», — сказал Божович.

    • Бердыев тренирует «Сочи».
    • Его клуб идет на 9-м месте в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.03.2023 17:58
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