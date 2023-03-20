Божович назвал лучшего тренера в России: «Он обыгрывал «Барселону»

Бывший тренер «Локомотива» Миодраг Божович рассказал, кого считает лучшим тренером в России.

«Лучший российский тренер? Курбан Бердыев. Он два года подряд с «Рубином» становился чемпионом, обыгрывал «Барселону». Он самый лучший для меня.

Черчесов тоже один из лучших – он доказал это на ЧМ-2018 и показывает отличный футбол в «Ференцвароше». Карпин – тоже хороший тренер, отмечу еще Рашида Рахимова – он топ! Леонид Слуцкий – сильный специалист», — сказал Божович.