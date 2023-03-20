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    Месси уходил в раздевалку с опущенной головой – его освистали болельщики «ПСЖ»

    «ПСЖ» провалился в матче 28-го тура Лиги 1 против «Ренна», проиграв 0:2.

    После финального свистка Лионель Месси одним из первых ушел в раздевалку.

    35-летний аргентинец выглядел очень расстроенным – камеры зафиксировали, что он шел с опущенной головой в подтрибунном помещении.

    Вероятно, Месси так расстроился не только из-за результата – перед матчем часть фанатов «ПСЖ» его освистала.

    Нападающий в трех играх подряд не может забить – его худшая серия с сентября прошлого года.

    Лео по-прежнему не договорился с клубом о продлении контракта, истекающего в июне. Интересно, после такого переговоры продолжатся или это точка невозврата?

    Фото: Global Look Press

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1500

      Fialet 18 минут назад

      Даже комментариев нет, надоел всем Меся.

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