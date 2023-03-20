Месси уходил в раздевалку с опущенной головой – его освистали болельщики «ПСЖ»

«ПСЖ» провалился в матче 28-го тура Лиги 1 против «Ренна», проиграв 0:2.

После финального свистка Лионель Месси одним из первых ушел в раздевалку.

35-летний аргентинец выглядел очень расстроенным – камеры зафиксировали, что он шел с опущенной головой в подтрибунном помещении.

Вероятно, Месси так расстроился не только из-за результата – перед матчем часть фанатов «ПСЖ» его освистала.

Нападающий в трех играх подряд не может забить – его худшая серия с сентября прошлого года.

Лео по-прежнему не договорился с клубом о продлении контракта, истекающего в июне. Интересно, после такого переговоры продолжатся или это точка невозврата?

Фото: Global Look Press