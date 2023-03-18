Экс-игрок «Ливерпуля» случайно слил информацию о летнем переходе в клуб полузащитника «Баварии»

Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике сообщил во время прямой трансляции в интернете о подготовленном трансфере полузащитника «Баварии» в английский клуб.
По информации Энрике, «Ливерпуль» летом купит у баварцев Райана Гравенберха. По словам испанца, согласие агента и игрока получено.
Дела Гравенберха ведет команда Мино Райолы, которая занималась и карьерой Энрике.
- 20-летний Гравенберх стоит 30 миллионов евро.
- В сезоне Бундеслиги у нидерландца 15 матчей.
- Игрок – воспитанник «Аякса».
Источник: Sports.ru