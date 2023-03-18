Экс-игрок «Ливерпуля» случайно слил информацию о летнем переходе в клуб полузащитника «Баварии»

Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике сообщил во время прямой трансляции в интернете о подготовленном трансфере полузащитника «Баварии» в английский клуб.

По информации Энрике, «Ливерпуль» летом купит у баварцев Райана Гравенберха. По словам испанца, согласие агента и игрока получено.

Дела Гравенберха ведет команда Мино Райолы, которая занималась и карьерой Энрике.