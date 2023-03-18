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    «Зенит» – чемпион»: Червиченко констатировал смерть интриги в РПЛ

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко убежден, что чемпионская интрига в РПЛ закончилась.

    • «Оренбург» победил 2:0 «Спартак» и поднялся на 6-е место в таблице лиги.
    • «Спартак» по итогам тура рискует отстать от лидирующего «Зенита» на 11 очков.
    • «Зенит» завтра сыграет в Москве с ЦСКА.

    «Совсем не ожидал такой сумасшедшей игры от «Оренбурга». Они показали слишком зрелую и дерзкую игру — я удивлeн этим. Сложилось ощущение, что это «Оренбург» на втором месте и преследует «Зенит», а не «Спартак». Красно-белые выглядели очень бледно и сыро. Можно сказать, что интрига чемпионата окончательно похоронена: вопрос полностью снят — «Зенит» уже чемпион. Печально, что всe стало ясно за десять туров до конца чемпионата.

    Хочется сказать, что «Спартаку» ещe повезло. «Оренбург» должен был забивать минимум пять мячей сегодня. Они легко отделались, мог быть разгром», – сказал Червиченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    18.03.2023 17:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2494

      serglider 3 часа назад

      Будем посмотреть! Если Зеня в этом туре выиграет, то скорее всего да, интрига умерла...

      0
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      Рейтинг: +467

      gennadiy 5 часов назад

      Её и не было.Смотреть этот Зенит никого желания, только деньги и никого спорта,это уже давно все поняли,давно.

      1
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      Рейтинг: +4086

      raritet 6 часов назад

      Мне кажется что Зенит подарит 3 очка ЦСКА. Исключительно для хорошей плотности в верхней части таблицы.

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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 6 часов назад

      а если завтра Зенит проиграет скорее всего так и будет то интрига опять возродится

      0
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      Рейтинг: +3217

      fakeid > Garrincha58 6 часов назад

      зенит-урал
      локо-зенит
      ростов-зенит
      зенит-динамо
      крылья-зенит
      зенит-спартак
      зенит-краснодар
      оренбург-зенит
      сочи-зенит
      зенит-факел

      даже если интрига будет, то хряки скажут, что последние 28 и 29 тур - это страховка зенита))) но интриги не будет, в 26 туре оформим чемпионство досрочно в матче со спартаком.

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      Рейтинг: +1285

      ПалкоВводецъ (returned) 6 часов назад

      Сегодня у эскордницы Федунихи рот занят. Кто-то что-то эй туда ввёл! Гыгыгы

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