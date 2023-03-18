«Зенит» – чемпион»: Червиченко констатировал смерть интриги в РПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко убежден, что чемпионская интрига в РПЛ закончилась.

«Оренбург» победил 2:0 «Спартак» и поднялся на 6-е место в таблице лиги.

«Спартак» по итогам тура рискует отстать от лидирующего «Зенита» на 11 очков.

«Зенит» завтра сыграет в Москве с ЦСКА.

«Совсем не ожидал такой сумасшедшей игры от «Оренбурга». Они показали слишком зрелую и дерзкую игру — я удивлeн этим. Сложилось ощущение, что это «Оренбург» на втором месте и преследует «Зенит», а не «Спартак». Красно-белые выглядели очень бледно и сыро. Можно сказать, что интрига чемпионата окончательно похоронена: вопрос полностью снят — «Зенит» уже чемпион. Печально, что всe стало ясно за десять туров до конца чемпионата.

Хочется сказать, что «Спартаку» ещe повезло. «Оренбург» должен был забивать минимум пять мячей сегодня. Они легко отделались, мог быть разгром», – сказал Червиченко.