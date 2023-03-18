Хави рассказал, что сделает, если будет доказана вина «Барселоны» в подкупе судей

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о судейском скандале с участием клуба.

Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.

Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».

«Меня это не беспокоит. Пусть люди думают, что хотят. Я знаю, что побеждал законно.

Если однажды я узнаю, что выигрываю благодаря судьям, я просто уйду домой. Но у меня никогда не было такого ощущения», – заявил Хави.