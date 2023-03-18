Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хави рассказал, что сделает, если будет доказана вина «Барселоны» в подкупе судей

    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о судейском скандале с участием клуба.

    • Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
    • Он получил от «Барсы» 7,3 миллиона евро за период с 2001 по 2018 год.
    • Стороны утверждают, что это оплата за «консультационные услуги».

    «Меня это не беспокоит. Пусть люди думают, что хотят. Я знаю, что побеждал законно.

    Если однажды я узнаю, что выигрываю благодаря судьям, я просто уйду домой. Но у меня никогда не было такого ощущения», – заявил Хави.

    Новости по теме
    Стало известно, предложит ли «Барселона» новый контракт Хави
    Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
    Хави – о работе тренером «Барселоны»: «Худшие дни в моей жизни. Меня постоянно критикуют»
    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2023 16:41
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +114

      Tempos 2 часа назад

      После чемпионства мира Месси, у хейтерушек новое занятие - "скандал" вокруг Барсы...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2322

      Maxi_7 6 часов назад

      Хавьюшечка, сынок) тебе память отшибло или как? Эврибё, Челси... ни о чём не говорят тебе эти имена?) А я напомню, что в самом скандальном матче за всю историю футбола ты принимал непосредственное участие... не было у него такого ощущения...))
      Я тебе секрет открою - ощущение, что с судейством что-то не так появляется только когда засуживают тебя, а когда в твою пользу всё, тебе всегда будет ништяк).

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1685

      Benifacto > Maxi_7 4 часа назад

      да у них у всех память отшибло....они святые!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +174

      ugc-gaming > Maxi_7 4 часа назад

      хавьюшечка ))) это так мило ))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11