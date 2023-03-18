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    Нагельсман в бешенстве: кто-то слил в прессу тактические заметки «Баварии»

    В Германии произошел скандал, связанный с «Баварией».

    Издание Bild выложило тактические заметки тренера мюнхенской команды Юлиана Нагельсмана на февральский матч с «Бохумом» (3:0).

    Эта публикация привела Нагельсмана в бешенство. Он жестко высказался о «кротах» в раздевалке «Баварии».

    «Меня это раздражает, потому что человек, который сливает что-то подобное, вредит всем. Это не в духе нашего дела.

    Кроты – охраняемый вид, поэтому найти их очень сложно. Я часто спрашиваю себя: какая цель этого поступка? На что надеется человек, сделавший это?

    Мотив мне не ясен. Это не из-за денег», – заявил Нагельсман.

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    Источник: Bayern & Germany

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1684

      Artemka444 1 час назад

      Сам слил 100%%%

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      Рейтинг: +862

      sined1951 2 часа назад

      Нужно найти, побить, оштрафовать и выгнать.

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