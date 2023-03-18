Нагельсман в бешенстве: кто-то слил в прессу тактические заметки «Баварии»

В Германии произошел скандал, связанный с «Баварией».

Издание Bild выложило тактические заметки тренера мюнхенской команды Юлиана Нагельсмана на февральский матч с «Бохумом» (3:0).

Эта публикация привела Нагельсмана в бешенство. Он жестко высказался о «кротах» в раздевалке «Баварии».

«Меня это раздражает, потому что человек, который сливает что-то подобное, вредит всем. Это не в духе нашего дела.

Кроты – охраняемый вид, поэтому найти их очень сложно. Я часто спрашиваю себя: какая цель этого поступка? На что надеется человек, сделавший это?

Мотив мне не ясен. Это не из-за денег», – заявил Нагельсман.