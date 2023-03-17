Канчельскис: «Отношение англичан к россиянам стало хуже из-за СВО, но это скорее фон – простые люди все понимают»

Андрей Канчельскис рассказал, как изменилось отношение к россиянам в Англии.

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» считает, что конфронтация между людьми нагнетается на уровне властей.

– Вообще отношение к русским в Англии: оно поменялось или всегда было не очень? Например, когда играли за «МЮ» и «Эвертон», тоже проскакивало?

– Нет, тогда точно не было никаких намеков – отношение действительно стало хуже после начала военных действий, но это скорее фон.

Простые люди все понимают – не они принимают решения о конфронтации. Среди друзей и знакомых – а их тут у меня осталось много – какого-то похолодания я не почувствовал.

– А ваш сын, помимо той ситуации с работой, сталкивался с чем-то подобным?

– Это было бы странно – он родился в Манчестере, так что он скорее англичанин. Да и фамилия у нас литовская, а не русская.