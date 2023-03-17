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    Канчельскис: «Отношение англичан к россиянам стало хуже из-за СВО, но это скорее фон – простые люди все понимают»

    Андрей Канчельскис рассказал, как изменилось отношение к россиянам в Англии.

    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» считает, что конфронтация между людьми нагнетается на уровне властей.

    – Вообще отношение к русским в Англии: оно поменялось или всегда было не очень? Например, когда играли за «МЮ» и «Эвертон», тоже проскакивало?

    – Нет, тогда точно не было никаких намеков – отношение действительно стало хуже после начала военных действий, но это скорее фон.

    Простые люди все понимают – не они принимают решения о конфронтации. Среди друзей и знакомых – а их тут у меня осталось много – какого-то похолодания я не почувствовал.

    – А ваш сын, помимо той ситуации с работой, сталкивался с чем-то подобным?

    – Это было бы странно – он родился в Манчестере, так что он скорее англичанин. Да и фамилия у нас литовская, а не русская.

    • Канчельскис играл в британских клубах с 1991 по 1997 год, а также с 1998 по 2003 год.
    • Также он выступал в Италии за «Фиорентину» и в Саудовской Аравии за «Аль-Хиляль».

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    Источник: Sport24

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    17.03.2023 13:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +862

      sined1951 2 часа назад

      Надоел уже ты, литовец.

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      Рейтинг: +17643

      NewLife 10 часов назад

      Мудазвон.

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