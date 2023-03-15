«Они тупые»: Канчельскис пожаловался на дискриминацию своего сына в Англии

Вот, трудно тебя понять, то ты когда приехал в Англию, все были приветливые, всегда спрашивали как твои дела, а теперь получается, что все тупые, да они и были такими и всегда будут и будут вонять как питерская помойка
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал о проблемах сына в Англии.
«Все ополчились против русских. Сын ушел из компании одной, ищет работу, и там ему сказали: «Ваш папа играл за сборную России, поэтому шансов нет».
Сын родился в Англии, у него английский паспорт, но это никого не волнует.
Потом у него фамилия Канчельскис — литовская. В моем паспорте написано, что я родился на Украине. Они географию не знают, кроме Англии, ничего не видят. Порой на них смотришь и думаешь, какие они тупые», – сказал Канчельскис.
- Россиянин играл в Англии за «Манчестер Юнайтед».