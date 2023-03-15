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    Какой вы футболист?

    «Они тупые»: Канчельскис пожаловался на дискриминацию своего сына в Англии

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал о проблемах сына в Англии.

    «Все ополчились против русских. Сын ушел из компании одной, ищет работу, и там ему сказали: «Ваш папа играл за сборную России, поэтому шансов нет».

    Сын родился в Англии, у него английский паспорт, но это никого не волнует.

    Потом у него фамилия Канчельскис — литовская. В моем паспорте написано, что я родился на Украине. Они географию не знают, кроме Англии, ничего не видят. Порой на них смотришь и думаешь, какие они тупые», – сказал Канчельскис.

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    Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»

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    15.03.2023 10:27
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 5 часов назад

      Вот, трудно тебя понять, то ты когда приехал в Англию, все были приветливые, всегда спрашивали как твои дела, а теперь получается, что все тупые, да они и были такими и всегда будут и будут вонять как питерская помойка

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      Рейтинг: +10

      Теддик 9 часов назад

      Живу в Англии 6 лет. Никто никого здесь не чмурит. Это отговорка своей ...... .

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      Рейтинг: +12

      Mr.Diplomat > Теддик 5 часов назад

      Канчельскис в Думу хочет.

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      Рейтинг: +3462

      FRZZ 10 часов назад

      Все псевдопатриоты ругают Европу, но почему-то все рвутся туда.

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      Рейтинг: +63

      Koni_Best_1 > FRZZ 10 часов назад

      это классика жанра, Газманов вон поет патриотические песенки, а потом в интерьвью плачет что у него отобрали 2 квартиры в Италии, лицемерные помойки

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      Рейтинг: +3638

      anatolich72 11 часов назад

      Пусть домой едет что ныть то. Или бздит.

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 12 часов назад

      Поезжай-ка ты в Англию, Дюша, сына спасать, а мы уж как-нибудь тут без тебя перекантуемся. Надоело твои глупости читать!

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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа 12 часов назад

      Последней фразой ты помог своему сыну...

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 8 часов назад

      Чем богаты...

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      Рейтинг: +25022

      bset 12 часов назад

      Добро пожаловать в Россию. Тут все умные, страна с колен встает, а запад весь вот-вот загнется
      P.S. Как-то не патриотично на фразы "ты русский" отвечать "я вообще-то на Украине родился, а фамилия и вовсе литовская"

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      Рейтинг: +5516

      SPACE TRUCKIN 13 часов назад

      раз они тупые - кто мешает переехать вместе с сыном в Россию или Украину...?

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      Рейтинг: +63

      Koni_Best_1 13 часов назад

      Так пусть едет в Россию, где его будут любить, уважать и где нет тупых, что ж он там сидит то и ищет работу, если все так плохо?

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      Рейтинг: +743

      Азбука 13 часов назад

      Они не тупые. Они русофобы, а "папа играл за сборную России, поэтому шансов нет".

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      Рейтинг: +12423

      Вомбат > Азбука 10 часов назад

      Русофобов я встречал немало. Все они были тупые. То же касается ксенофобов, расистов националистов и вообще людей, повернутых на ложном понимании генетики. Умных среди них, по-моему, не бывает. Сыну Канчельскиса не повезло. Но не все англичане тупые. Большинство, но не все. Как и русские.

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