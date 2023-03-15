«Они тупые»: Канчельскис пожаловался на дискриминацию своего сына в Англии

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал о проблемах сына в Англии.

«Все ополчились против русских. Сын ушел из компании одной, ищет работу, и там ему сказали: «Ваш папа играл за сборную России, поэтому шансов нет».

Сын родился в Англии, у него английский паспорт, но это никого не волнует.

Потом у него фамилия Канчельскис — литовская. В моем паспорте написано, что я родился на Украине. Они географию не знают, кроме Англии, ничего не видят. Порой на них смотришь и думаешь, какие они тупые», – сказал Канчельскис.