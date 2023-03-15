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  • «Они тупые»: Канчельскис пожаловался на дискриминацию своего сына в Англии

«Они тупые»: Канчельскис пожаловался на дискриминацию своего сына в Англии

15 марта 2023, 10:27
12

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал о проблемах сына в Англии.

«Все ополчились против русских. Сын ушел из компании одной, ищет работу, и там ему сказали: «Ваш папа играл за сборную России, поэтому шансов нет».

Сын родился в Англии, у него английский паспорт, но это никого не волнует.

Потом у него фамилия Канчельскис — литовская. В моем паспорте написано, что я родился на Украине. Они географию не знают, кроме Англии, ничего не видят. Порой на них смотришь и думаешь, какие они тупые», – сказал Канчельскис.

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Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (12)
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1678867682
Они не тупые. Они русофобы, а "папа играл за сборную России, поэтому шансов нет".
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Koni_Best_1
1678867739
Так пусть едет в Россию, где его будут любить, уважать и где нет тупых, что ж он там сидит то и ищет работу, если все так плохо?
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SPACE TRUCKIN
1678867847
раз они тупые - кто мешает переехать вместе с сыном в Россию или Украину...?
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Дядя Серёжа
1678870337
Последней фразой ты помог своему сыну...
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paracetamol
1678871069
Поезжай-ка ты в Англию, Дюша, сына спасать, а мы уж как-нибудь тут без тебя перекантуемся. Надоело твои глупости читать!
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anatolich72
1678874160
Пусть домой едет что ныть то. Или бздит.
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Теддик
1678881994
Живу в Англии 6 лет. Никто никого здесь не чмурит. Это отговорка своей ...... .
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