Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    КДК РФС не стал рассматривать неправомерный выход Баринова в матче с «Акроном»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не рассматривал на заседании дело полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

    • Баринов должен был пропускать кубковую игру с «Акроном» из-за дисквалификации, но вышел на поле.
    • «Локомотив» проиграл «Акрону» по пенальти и вылетел из турнира.
    • Клубу грозило техническое поражение в случае победы.

    «КДК рассматривает протесты в соответствии со статьей 125‑й дисциплинарного регламента. Основанием является заявление, поданное либо одним из клубов, либо лигами, которые организуют соревнования. В данном случае – РФС.

    По своей инициативе КДК не рассматривает. Так как обращений не было, КДК данную тему не рассматривал», – сказал Григорьянц.

    Новости по теме
    В РФС рассказали, кто виноват в неправомерном выходе Баринова на матч с «Акроном»
    Стало известно, как «Локомотив» наказал сотрудника, из-за которого Баринов неправомерно вышел на поле 2
    «Локомотив» сделал заявление по ситуации Баринова: клуб назвал виновного 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2023 15:39
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6161

      rash1959 15 часов назад

      Тогда пусть прокуратура рассмотрит бездействие КДК РФС

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +356

      eugen-han 15 часов назад

      Обращений не было, а регламент есть. Конкретно а этом матче обошлось, но всё таки какое-то взыскание должно быть по идеи, что бы в будущем не повторять данный прецедент.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11