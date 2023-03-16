КДК РФС не стал рассматривать неправомерный выход Баринова в матче с «Акроном»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет не рассматривал на заседании дело полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Баринов должен был пропускать кубковую игру с «Акроном» из-за дисквалификации, но вышел на поле.

«Локомотив» проиграл «Акрону» по пенальти и вылетел из турнира.

Клубу грозило техническое поражение в случае победы.

«КДК рассматривает протесты в соответствии со статьей 125‑й дисциплинарного регламента. Основанием является заявление, поданное либо одним из клубов, либо лигами, которые организуют соревнования. В данном случае – РФС.

По своей инициативе КДК не рассматривает. Так как обращений не было, КДК данную тему не рассматривал», – сказал Григорьянц.