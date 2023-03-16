Стало известно, кто инициировал оперативный разбор судейства Кукуляка в ЭСК РФС

«Динамо не обращалось в ЭСК РФС по поводу оценки работы арбитра Евгения Кукуляка кубковом матче с «Зенитом».
По информации «Матч ТВ», разбор судейства был проведен по инициативе РФС.
- На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в своей штрафной.
- Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
- ЭСК признала, что Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита».
- Судья отстранен от работы в РПЛ на неопределенный срок.
Источник: «Матч ТВ»