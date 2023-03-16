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    Стало известно, кто инициировал оперативный разбор судейства Кукуляка в ЭСК РФС

    «Динамо не обращалось в ЭСК РФС по поводу оценки работы арбитра Евгения Кукуляка кубковом матче с «Зенитом».

    По информации «Матч ТВ», разбор судейства был проведен по инициативе РФС.

    • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в своей штрафной.
    • Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
    • ЭСК признала, что Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита».
    • Судья отстранен от работы в РПЛ на неопределенный срок.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.03.2023 14:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17472

      Barmaleushka 12 часов назад

      Какой РФС , я вас умоляю !

      0
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      Рейтинг: +20941

      derrik2000 13 часов назад

      "По информации «Матч ТВ», разбор судейства был проведен по инициативе РФС."

      Ох ты, едрит твою налево!
      Чё, Зенит в немилость к РФС попал???
      Как же так, граждане дорогие???
      Путин, вроде, ни к чему такому не "призывал"...
      )))

      0
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      Рейтинг: +1250

      Suvorov51 15 часов назад

      Палка в жопе все знает, он сказал, значит так и есть, пока палку в жопу не введут так и будет плести херню

      1
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      Рейтинг: +1165

      ПалкоВводецъ (returned) 16 часов назад

      Вот откуда ноги растут. Свинь ям никак не успокоится. Всё ноют и ноют во главе с эскортницей. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +460

      Нуф-Нуф 17 часов назад

      Был сегодня в бане. Сидел на полке с намыленным лицом, ничего не видел, слышал только, что какой-то мужик сказал, что разбор произведен по звонку Степашина.

      4
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      Рейтинг: +6093

      Enter2006 17 часов назад

      По инициативе РФС? Миллер не занёс бабла??

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