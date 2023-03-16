«Видна трясучка судей»: Ловчев – о работе арбитров в матчах «Зенита»

"Руководители нашего футбола из Питера, ключевые спонсоры из Питера, матч тоже в Питере..."
...чтобы разрушить футбол в России, надо всю власть сосредоточить в одном месте, в одном "кабинете" (газпрём), подчинив этой власти всю инфраструктуру футбола: КДК, ЭСК, медиа... если не можешь победить в открытом бою, надо возглавить "движение" ("революционная идея", высказанная Лениным) и сочинить законы, сопутствующие успеху, открыв кормушку для судей, берущих деньги из рук той самой власти...
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о судействе в кубковом матче «Зенит» – «Динамо».
«По моменту, самому спорному, скажу так. На мой взгляд, это пенальти – Клаудиньо ударил по ноге Тюкавина.
Видна трясучка судей при решении в момента в матче «Зенита» и не в пользу «Зенита». Не говорю, что «Зенит» тянут за уши, но каждый раз идет меньжовка в таких моментах.
Процентов 95 судей, когда идут смотреть момент на VAR, понимают, что зовут не просто так – люди на VAR посмотрели момент и увидели нарушение. А тут смотрит-смотрит, и не дает.
С чем связано решение Кукуляка, почему так? Ну у всех есть понимание момента. Руководители нашего футбола из Питера, ключевые спонсоры из Питера, матч тоже в Питере.
Надо быть сильным человеком, чтобы в спорной ситуации пойти против таких факторов. Сидишь и улыбаешься – точно так же, как улыбался тренер «Динамо» Йоканович.
Мне кажется, надо просто спросить Кукуляка, что случилось – почему не пенальти? Вы не видели удара по ноге?» – написал Ловчев в своем телеграм-канале.
- Динамовцы победили в серии пенальти.
- «Зенит» вылетел из турнира на стадии 1/4 финала.