«Видна трясучка судей»: Ловчев – о работе арбитров в матчах «Зенита»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о судействе в кубковом матче «Зенит» – «Динамо».

«По моменту, самому спорному, скажу так. На мой взгляд, это пенальти – Клаудиньо ударил по ноге Тюкавина.

Видна трясучка судей при решении в момента в матче «Зенита» и не в пользу «Зенита». Не говорю, что «Зенит» тянут за уши, но каждый раз идет меньжовка в таких моментах.

Процентов 95 судей, когда идут смотреть момент на VAR, понимают, что зовут не просто так – люди на VAR посмотрели момент и увидели нарушение. А тут смотрит-смотрит, и не дает.

С чем связано решение Кукуляка, почему так? Ну у всех есть понимание момента. Руководители нашего футбола из Питера, ключевые спонсоры из Питера, матч тоже в Питере.

Надо быть сильным человеком, чтобы в спорной ситуации пойти против таких факторов. Сидишь и улыбаешься – точно так же, как улыбался тренер «Динамо» Йоканович.

Мне кажется, надо просто спросить Кукуляка, что случилось – почему не пенальти? Вы не видели удара по ноге?» – написал Ловчев в своем телеграм-канале.