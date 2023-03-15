Дзюба ответил на просьбу Генича о личной встрече

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о конфликте с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.
- Дзюба выступил с угрозой в адрес Генича. Он пообещал встретиться с журналистом и «вспылить».
- Генич согласился на встречу с игроком.
- Комментатор в прошлом году называл Дзюбу «фуфлом» за отказ выполнять желание по проигранному спору.
— Поговорил с Леонидом Викторовичем Слуцким, попросил его организовать встречу. Он сказал, что Артем отказался.
— По каким причинам?
— Ему неинтересно со мной встречаться. Слуцкий сказал, что Дзюба не хочет.
— Вы расстроились?
— Скорее да, чем нет. Хотелось бы, чтобы все точки были расставлены. Была бы возможность поговорить. Была история, я задолбался о том споре говорить. Давай обсудим, людям дан язык и голос, чтобы спорные моменты решить.
Чтобы конфликт исчерпать, надо встречаться и говорить. Если он не хочет, все, принимается. Больше встреч я искать не буду.
Источник: «РБ Спорт»