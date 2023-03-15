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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба ответил на просьбу Генича о личной встрече

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о конфликте с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

    • Дзюба выступил с угрозой в адрес Генича. Он пообещал встретиться с журналистом и «вспылить».
    • Генич согласился на встречу с игроком.
    • Комментатор в прошлом году называл Дзюбу «фуфлом» за отказ выполнять желание по проигранному спору.

    — Поговорил с Леонидом Викторовичем Слуцким, попросил его организовать встречу. Он сказал, что Артем отказался.

    — По каким причинам?

    — Ему неинтересно со мной встречаться. Слуцкий сказал, что Дзюба не хочет.

    — Вы расстроились?

    — Скорее да, чем нет. Хотелось бы, чтобы все точки были расставлены. Была бы возможность поговорить. Была история, я задолбался о том споре говорить. Давай обсудим, людям дан язык и голос, чтобы спорные моменты решить.

    Чтобы конфликт исчерпать, надо встречаться и говорить. Если он не хочет, все, принимается. Больше встреч я искать не буду.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.03.2023 17:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +860

      sined1951 47 минут назад

      Не лезь ты, козёл" к футболистам. Всякая шушера пытается на футболистах сделать себе популярность. Противно это слышать.

      0
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      Рейтинг: +2478

      serglider 14 часов назад

      А смысл встречаться лицом к лицу, если Генич не собирается плюнуть Дзюбе в лицо или набить ему рожу? Высказать какое тот ссыкло можно через СМИ и/или в соцсетях. Ну проспорил Дзюба и решил забить на проигрыш и что? Был рукоблуд, стал рукоблуд - трепач...

      2
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      Рейтинг: +116

      dauzhhhhh 15 часов назад

      Зассал зюба

      1
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      Рейтинг: +17599

      NewLife 18 часов назад

      Я уже писал, что зюба очканет, когда дойдет до дела.)))

      3
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      Рейтинг: +7906

      Беспонтий 19 часов назад

      два неформала вновь пихаются по кругу
      два маргинала мизантропа
      и так как стоите друг друга
      пошли вы оба в жопу

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      Рейтинг: +911

      Rabinovi_ch 19 часов назад

      ДЗЮБИШКА ТРУСИШКА =)

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      Рейтинг: +1233

      Suvorov51 > Rabinovi_ch 19 часов назад

      Вовсе нет, не трусишка просто у Рукаку руки для другово

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > Suvorov51 17 часов назад

      ТЫ ВСЕ О СВОЕМ, РУКОБЛУД?
      51- это что? Ностальгия? Сейчас-то червячка теребонькать бесполезно!

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      Рейтинг: +1233

      Suvorov51 > sochi-2013 17 часов назад

      Ты как в жопу поглядел, видимо как Рукаку уже не могёшь, вот и пристаешь, чтобы пропихнули, но я таких уже не дрючу

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > Suvorov51 14 часов назад

      Ты, кроме Клавы Кулаковой, уже НИКОГО не дрючишь.
      Или 51- это регион, а ты ЕЩЕ никого ?
      Смотри, сдрочишься, и НИКОГДА никого!
      Береги свою жопу. (если еще сберег)

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