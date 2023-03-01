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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Генич ответил на угрозы Дзюбы: «Попрошу Слуцкого, чтобы организовал нам встречу»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич готов встретиться с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой. Тот пообещал журналисту «вспылить».

    «Пусть встречает [меня]. Я готов, нет вопросов.

    И он в интервью сказал, что любой журналист побежит заявление в полицию писать, то я сразу говорю: никуда не побегу. Никаких заявлений. Хочет «всыпать» – не проблема. Жаль, что заблокировал везде. Попрошу Леонида Слуцкого, чтобы нам встречу организовал», – написал Генич.

    • У Дзюбы и Генича случился конфликт в прошлом году, когда игрок проиграл комментатору спор и отказался выполнять желание.
    • Футболист и комментатор спорили на голы форварда «Зенита» Ивана Сергеева.

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    Источник: телеграм-канал Константина Генича

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    01.03.2023 13:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 1 марта, 15:41

      Ау, графоманы, так всё-таки "вспылить" или "всыпать". Оно кагбэ не одно и то же

      1
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      Рейтинг: +17575

      NewLife 1 марта, 13:59

      Хотя ты у меня не в фаворе, ты написал правильно, Костя. Зюба, жалкий трус, балабол. Уверен, что когда дойдет до дела, он в кусты дрочить)

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