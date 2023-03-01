Генич ответил на угрозы Дзюбы: «Попрошу Слуцкого, чтобы организовал нам встречу»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич готов встретиться с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой. Тот пообещал журналисту «вспылить».

«Пусть встречает [меня]. Я готов, нет вопросов.

И он в интервью сказал, что любой журналист побежит заявление в полицию писать, то я сразу говорю: никуда не побегу. Никаких заявлений. Хочет «всыпать» – не проблема. Жаль, что заблокировал везде. Попрошу Леонида Слуцкого, чтобы нам встречу организовал», – написал Генич.

У Дзюбы и Генича случился конфликт в прошлом году, когда игрок проиграл комментатору спор и отказался выполнять желание.

Футболист и комментатор спорили на голы форварда «Зенита» Ивана Сергеева.

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