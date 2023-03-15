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    Какой вы футболист?

    Стало известно, кто виноват в том, что Баринов неправомерно вышел на матч с «Акроном»

    Стали известны подробности неправомерного выхода полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова на кубковый матч с «Акроном».

    • Баринов должен был пропускать игру из-за дисквалификации, но вышел на поле.
    • «Локомотив» проиграл «Акрону» по пенальти и вылетел из турнира.
    • Клубу грозило техническое поражение в случае победы.

    «В клубе запущенно внутренне расследование, которое должно выявить причины и найти виновных в том, что случилось вчера в Жигулевске.

    Напомню, капитана «Локо» Баринова выпустили играть с «Акроном» в Кубке, несмотря на неотбытую им дисквалификацию (2 желтые карточки во встречах со «Спартаком» превратились в бан на матч следующего этапа).

    Первые выводы следующие: начальник команды Кузнецов допустил грубую ошибку, не проверив, кому играть можно, а кому нет. Связано это с внедрением новой системы электронных протоколов, которую РПЛ использует в чемпионате России.

    Она не допускает внесение в заявку на матч фамилий тех, у кого есть дисквалификация. Кубок же проводит РФС, и их протоколы автоматически не отсекают забаненых. В регламенте соревнований это указано, как и то, что ответственность за это несет клуб.

    Кузнецов думал, что новые регламенты работают в обоих турнирах. И это стоило бы «Локо» технического поражения 0:3, если бы они смогли пройти дальше через серию пенальти. «Акрон» подал бы протест и его бы удовлетворили, но парни Морозова сумел одолеть паровозов и так», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    15.03.2023 15:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2478

      serglider 10 часов назад

      Ситуация когда Локо должен благодарить, не забивших пенальти игроков)))

      0
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      Рейтинг: +17919

      paracetamol 14 часов назад

      Бардак, везде бардак, один бардак. А бабки эти бардачата регулярно получают и еще мало - жалуются!

      0
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      Рейтинг: +554

      эд100 19 часов назад

      вдумайтесь..., начальник команды..., не знает о регламенте соревнований, в которых участвует клуб... , а мы удивляемся безграмотности судей, бестолковости вар, и ЭСК оправдывающей весь этот бред...

      1
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      Рейтинг: +202

      cska1948 19 часов назад

      РФС, РПЛ сколько нахлебников кормится вокруг футбола.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6699

      maior-60 20 часов назад

      Хорошо хоть не уборщица виновата, за то, что с протокола пыль не смахнула.

      5
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      Рейтинг: +18154

      ilichkadr 20 часов назад

      Иза-за банального пофигизма Кузнецова столько слов нагородил Карпов.
      Кузнецов допустил....Кузнецов думал.......
      Да ни фига он не допускал и не думал. Начальник для того и начальник, чтобы за него думали и работали подчиненные.

      3
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      Рейтинг: +1434

      Fialet > ilichkadr 16 часов назад

      А нахрена тогда начальники?

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      Рейтинг: +100928

      zigbert 21 час назад

      Обыкновенная безответственность.

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