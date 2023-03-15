Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, кто виноват в том, что Баринов неправомерно вышел на матч с «Акроном»

Стало известно, кто виноват в том, что Баринов неправомерно вышел на матч с «Акроном»

15 марта 2023, 15:16
9

Стали известны подробности неправомерного выхода полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова на кубковый матч с «Акроном».

  • Баринов должен был пропускать игру из-за дисквалификации, но вышел на поле.
  • «Локомотив» проиграл «Акрону» по пенальти и вылетел из турнира.
  • Клубу грозило техническое поражение в случае победы.

«В клубе запущенно внутренне расследование, которое должно выявить причины и найти виновных в том, что случилось вчера в Жигулевске.

Напомню, капитана «Локо» Баринова выпустили играть с «Акроном» в Кубке, несмотря на неотбытую им дисквалификацию (2 желтые карточки во встречах со «Спартаком» превратились в бан на матч следующего этапа).

Первые выводы следующие: начальник команды Кузнецов допустил грубую ошибку, не проверив, кому играть можно, а кому нет. Связано это с внедрением новой системы электронных протоколов, которую РПЛ использует в чемпионате России.

Она не допускает внесение в заявку на матч фамилий тех, у кого есть дисквалификация. Кубок же проводит РФС, и их протоколы автоматически не отсекают забаненых. В регламенте соревнований это указано, как и то, что ответственность за это несет клуб.

Кузнецов думал, что новые регламенты работают в обоих турнирах. И это стоило бы «Локо» технического поражения 0:3, если бы они смогли пройти дальше через серию пенальти. «Акрон» подал бы протест и его бы удовлетворили, но парни Морозова сумел одолеть паровозов и так», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

Еще по теме:
Баринову готовят визу для вылета в Европу 4
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене 4
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Кубок Локомотив Акрон Баринов Дмитрий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1678883614
Обыкновенная безответственность.
Ответить
ilichkadr
1678885021
Иза-за банального пофигизма Кузнецова столько слов нагородил Карпов. Кузнецов допустил....Кузнецов думал....... Да ни фига он не допускал и не думал. Начальник для того и начальник, чтобы за него думали и работали подчиненные.
Ответить
maior-60
1678885025
Хорошо хоть не уборщица виновата, за то, что с протокола пыль не смахнула.
Ответить
cska1948
1678889886
РФС, РПЛ сколько нахлебников кормится вокруг футбола.
Ответить
эд100
1678890109
вдумайтесь..., начальник команды..., не знает о регламенте соревнований, в которых участвует клуб... , а мы удивляемся безграмотности судей, бестолковости вар, и ЭСК оправдывающей весь этот бред...
Ответить
paracetamol
1678908975
Бардак, везде бардак, один бардак. А бабки эти бардачата регулярно получают и еще мало - жалуются!
Ответить
serglider
1678924502
Ситуация когда Локо должен благодарить, не забивших пенальти игроков)))
Ответить
Sviro
1678970581
А debiloid баринов не знает правил? Настолько туп и г л у п? Зачем вышел?
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
1
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
Вчера, 10:23
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
2 сентября
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
2 сентября
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
1 сентября
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+