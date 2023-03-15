Стало известно, кто виноват в том, что Баринов неправомерно вышел на матч с «Акроном»

Стали известны подробности неправомерного выхода полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова на кубковый матч с «Акроном».

Баринов должен был пропускать игру из-за дисквалификации, но вышел на поле.

«Локомотив» проиграл «Акрону» по пенальти и вылетел из турнира.

Клубу грозило техническое поражение в случае победы.

«В клубе запущенно внутренне расследование, которое должно выявить причины и найти виновных в том, что случилось вчера в Жигулевске.

Напомню, капитана «Локо» Баринова выпустили играть с «Акроном» в Кубке, несмотря на неотбытую им дисквалификацию (2 желтые карточки во встречах со «Спартаком» превратились в бан на матч следующего этапа).

Первые выводы следующие: начальник команды Кузнецов допустил грубую ошибку, не проверив, кому играть можно, а кому нет. Связано это с внедрением новой системы электронных протоколов, которую РПЛ использует в чемпионате России.

Она не допускает внесение в заявку на матч фамилий тех, у кого есть дисквалификация. Кубок же проводит РФС, и их протоколы автоматически не отсекают забаненых. В регламенте соревнований это указано, как и то, что ответственность за это несет клуб.

Кузнецов думал, что новые регламенты работают в обоих турнирах. И это стоило бы «Локо» технического поражения 0:3, если бы они смогли пройти дальше через серию пенальти. «Акрон» подал бы протест и его бы удовлетворили, но парни Морозова сумел одолеть паровозов и так», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.