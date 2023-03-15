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    Какой вы футболист?

    Влут из «Урала» ответил, входит ли РПЛ в топ-10 лиг Европы

    Футболист «Урала» Рай Влут определил место РПЛ среди других чемпионатов Европы.

    «Сложно сравнить уровни чемпионатов Казахстана, Италии, Швейцарии и России. Думаю, я приспособился к уровню российской лиги! РПЛ отличается от Голландии. Это хороший, сильный чемпионат. Считаю, что РПЛ до сих пор остается в топ-10 лиг Европы. Конечно, раньше было больше топовых игроков, а сейчас скорее играют молодые, но тоже качественные футболисты», – сказал Влут.

    • Среди лиг Европы РПЛ занимает 10-е место по суммарной стоимости игроков (763,03 миллиона евро).

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    15.03.2023 12:42
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