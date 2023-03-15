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    Какой вы футболист?

    «Афганистан – не подарок»: Селюк предрек сборной России провал на турнире в Азии

    Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на новость об участии сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации (CAFA).

    «Мне кажется, что Валерий Карпин ничего не выиграет на этом азиатском турнире. Вы думаете, что там проходные соперники? Не будет первого трофея Карпина.

    Пока мы таджиков не обыгрываем, о какой победе сборной России на турнире мы говорим? Сборная Афганистана тоже не подарок. Плюс будет лютая жара там», – сказал Селюк.

    • Турнир пройдет с с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
    • Соперники России – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    15.03.2023 08:58
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 7 часов назад

      Конечно афганцы не подарок , особенно если с "шайтан трубой" и АКМом .

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      Рейтинг: +1440

      balam 10 часов назад

      селюк болван

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 11 часов назад

      А ты, Селюк, в Кабуле был? Нет там никакой жары, 2000 метров над уровнем моря, вот это проблема, через полчаса дышать нечем!

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      Рейтинг: +1440

      balam > paracetamol 10 часов назад

      а че в кабуле играть будут?

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      Рейтинг: +1008

      г.Онега 12 часов назад

      то не товарка, а типа какой то турнир ,возможноооо ,будет играть по лучше сборная России .а так что сейчас голосить не кто будущие не видит

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      Рейтинг: +125

      Napaleon Banapart > г.Онега 8 часов назад

      УЕФА о турнире где мы примем участие.. - «Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА.
      По этой причине участие российских команд в товарищеских турнирах не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организации», – говорится в сообщении.

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      Рейтинг: +1008

      г.Онега > Napaleon Banapart 6 часов назад

      я же не писал что турнир от фифа уефа , как я понял там будут призовые газпром вроде башлять будет,типа кубка матч премьера или как там его зимой и летом 4 клуба рпл играют то

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      Рейтинг: +125

      Napaleon Banapart > г.Онега 1 час назад

      Я к тому что он идет как товарищеский.

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      Рейтинг: +1008

      г.Онега > Napaleon Banapart 1 час назад

      понял

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      Рейтинг: +125

      Napaleon Banapart 12 часов назад

      Соперники России – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан...))))

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      Рейтинг: +3462

      FRZZ > Napaleon Banapart 10 часов назад

      Наконец-то Россия нашла своё место.

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      Рейтинг: +743

      Азбука 13 часов назад

      А зачем тогда рваться на ЧМ и Европы? Там наши тоже не выигрывают первенство. Играют потому что футболисты и в этом их смысл существования.

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