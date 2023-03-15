«Афганистан – не подарок»: Селюк предрек сборной России провал на турнире в Азии

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на новость об участии сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации (CAFA).

«Мне кажется, что Валерий Карпин ничего не выиграет на этом азиатском турнире. Вы думаете, что там проходные соперники? Не будет первого трофея Карпина.

Пока мы таджиков не обыгрываем, о какой победе сборной России на турнире мы говорим? Сборная Афганистана тоже не подарок. Плюс будет лютая жара там», – сказал Селюк.