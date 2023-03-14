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    Каманцев рассказал, когда судьи матча «Акрон» – «Локомотив» узнали о дисквалификации Баринова

    Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал ситуацию с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым в кубковом матче с «Акроном».

    • Баринов должен был пропускать игру из-за дисквалификации, но вышел на поле.
    • «Локомотив» проиграл «Акрону» по пенальти и вылетел из турнира.
    • Клубу грозило техническое поражение в случае победы.

    «Игра в Жигулевске получилась непростой. Судьи не были в курсе ситуации с Бариновым, после матча они начали читать новости и поняли, что игра могла завершиться техническим поражением. Я им сказал [в шутку], что они тогда бы не получили зарплату.

    Показалось, что сложных решений для судей не было, была одна тихая проверка VAR, и всe. Негативных сюрпризов сегодня не ждем, но еще нужно дождаться заключения комиссара», — сказал Каманцев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.03.2023 23:11
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