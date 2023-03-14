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    Fonbet Кубок России. «Спартак» упустил победу над «Уралом» (1:1)

    «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (1:1) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

    В составе «Спартака» отличился Квинси Промес. «Урал» ответил голом Юрия Железнова во втором тайме.

    Клуб из Екатеринбурга продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 16 матчей.

    Ответный матч состоится 5 апреля в Екатеринбурге.

    Fonbet Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. Первый матч

    Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Промес, 21; 1:1 – Железнов, 67.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.03.2023 21:58
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    Комментарии71
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 11 часов назад

      Что значит "Рыл упустил победу"? Пишите "отскочил"!

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      Рейтинг: +743

      Азбука 12 часов назад

      Что-то игры со Спартаком у Урала не задаются. Опять не выиграли(((((.

      0
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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 13 часов назад

      У Спартака конечно же было преимущество, ну а как иначе, в Москве же играли. Другое дело, что игра далека от убедительной. Играть по принципу - отдайте побыстрее мяч Промесу, а он что нибудь, да сотворит, не совсем перспективно.

      0
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      Рейтинг: +100923

      zigbert 15 часов назад

      Такая ничья всегда обидна, ведь у Спартака было преимущество. Но ехать в Екатеринбург с победой в один мяч не внушало бы уверенности. А так у кого будет больше желания тот и пройдет дальше.
      К сожалению без Соболева и Николсона в атаке мало что получается. Хотя голевых моментов было достаточно но не повезло на этот раз.

      3
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      Рейтинг: +768

      Болотоход 16 часов назад

      Позор газовым за такое судейство! Снова топят КБ!!

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      Рейтинг: +587

      rattyboy 14 марта, 23:28

      Подвисли свинки за пасхальные Фабержьё

      2
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      Рейтинг: +391

      Нуф-Нуф 14 марта, 22:47

      Думаю, хотели победить малой кровью. Придется напрячься в ответке, с учетом традиционного судейства.

      8
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 14 марта, 22:43

      Стыдновато за хряков. Небось опять судейка подсвистывал в их пользу. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +3638

      anatolich72 14 марта, 22:39

      На срач-тв тему с пенальти умолчал чердак, боится что выгонят.

      7
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      Рейтинг: +399

      Боцман52 > anatolich72 14 марта, 22:54

      Я тоже заметил. Что в воскресенье про не засчитанный гол ни слова, что сегодня про пенальти молчок.

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      Рейтинг: +795

      кaстрюлька > anatolich72 14 марта, 22:54

      Как он может бояться, если у него вместо носа рыло с пятаком ?

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      Рейтинг: +3638

      anatolich72 > Боцман52 14 марта, 22:58

      Вообще тишина!!!

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      Рейтинг: +3638

      anatolich72 > кaстрюлька 14 марта, 23:00

      Сопло газовое у него, которое он бздит потерять.

      2
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      Рейтинг: +28777

      JTherry 14 марта, 22:36

      не похоже по этому матчу, что Спартаку нужен Кубок, играли с большим количеством ошибок, как в нападении, так и в защите, слабо... замены были сделаны невнятные (в отличие от Урала), в нападении запарился играть Мелешин (на интервью еле дышал), его менять надо было в перерыве... вообще непонятно, что происходит с Бальде и Мозесом (оба были в заявке), возможно, выйдут в матче с Оренбургом... пока раскусить "картофана" Абаскалю не по силам, жаль...( Карась пеналь зажал на Мартинсе, он же без бороды...))

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      Рейтинг: +399

      Боцман52 > JTherry 14 марта, 22:53

      Ну так то Спартак у Урала оба матча выиграл. А то все комментаторы Гончаренко супер. Да сделал из Урала более организованную и сильную команду. Но никак не серию из 16 матчей без проигрыша.

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      Рейтинг: +12560

      R_a_i_n > Боцман52 14 марта, 22:55

      Согласен! Если ошибки судейские исправить ,то Спартак оба матча должен выигрывать!

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      Рейтинг: +28777

      JTherry > Боцман52 14 марта, 23:02

      так то так, только - результат на табло, а он неутешительный на сегодняшний день: играли мощнее, мяч держали уверенно, но забить голы (для победы) не смогли... придется Абаскалю что-то в гостях придумывать, в апреле будет уже тепло...

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