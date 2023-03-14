«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (1:1) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
В составе «Спартака» отличился Квинси Промес. «Урал» ответил голом Юрия Железнова во втором тайме.
Клуб из Екатеринбурга продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 16 матчей.
Ответный матч состоится 5 апреля в Екатеринбурге.
Fonbet Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. Первый матч
Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Промес, 21; 1:1 – Железнов, 67.
Источник: «Бомбардир»