«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (1:1) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

В составе «Спартака» отличился Квинси Промес. «Урал» ответил голом Юрия Железнова во втором тайме.

Клуб из Екатеринбурга продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 16 матчей.

Ответный матч состоится 5 апреля в Екатеринбурге.

Fonbet Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. Первый матч

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Промес, 21; 1:1 – Железнов, 67.

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