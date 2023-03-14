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Fonbet Кубок России. «Спартак» упустил победу над «Уралом» (1:1)

14 марта 2023, 21:58
62

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (1:1) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

В составе «Спартака» отличился Квинси Промес. «Урал» ответил голом Юрия Железнова во втором тайме.

Клуб из Екатеринбурга продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 16 матчей.

Ответный матч состоится 5 апреля в Екатеринбурге.

Fonbet Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. Первый матч

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Промес, 21; 1:1 – Железнов, 67.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Урал Спартак
Комментарии (62)
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Kollljan
1678820591
Надо признать, Спартак играл на равных с Уралом.
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rash1959
1678820696
Мелёшина надо было ещё в перерыве менять, совсем сегодня не играл. Любого игрока надо было выпускать вперёд. А Антошка довыё ся, и привёз. На своей половине ему делать нечего, пусть впереди бегает. Ну а пенальти карась должен был давать.
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alefreddy
1678820837
Пупсик(Макс.)что не вынос то сопернику ну и как всегда Маслов как гол без него получить.Про судью и говорить не хочется
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oyabun
1678820859
Обидно, что при таком значительном игровом преимуществе Спартак наиграл всего лишь на ничью. Но надо отдать должное Ганчаренко - он сделал очень хорошую команду из Урала. Сильный тренер. Что касается Абаскаля... никак не могу понять почему он так и не заменил неудачно игравшего Мелешина на Бальде? Наверное мы чего то не знаем.
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Persona_non_Grata
1678820893
Плохой матч Спартака - очень много ошибок в передачах ((( Промес наверное решил задачу выполненной, забив гол, а дальше море ошибок ((( Милешин вообще не пойму что делал на поле и почему его не заменили ... Понравился Товареш и вышедший Зиньковский. Вышел Денисов и опять с его фланга прилетел гол ((( И да - пенальти был !!! (((
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NewLife
1678821068
Плохой матч для Спартака, очень плохая игра Литинова и Пруцева, надо их на время на скамейку. Промес один гол забил и один гол привез, Максименко умет брать труднейшие мячи, но до сих пор не умеет водить мяч в игру. Колоссальное количество брака у Спартака определило равную упорную игру. Поздравления Уралу за желание сражаться. Думаю, Абаскаль сделает выводы и внесет коррективы.
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ivany4
1678821101
То о чем говорил после возобновления первенства, дает свои плоды. Мастерство и заносчивость сказалось. Два варианта, либо им Гильермо настучит по башке, либо в ближайшее время крупно проиграют. С Локо на кубок - бегали, играли пас вперед и откатывались в защиту. Потом начали показывать мастерство и катать "до верного", еле еле выиграли у Факела. А сегодня уже играли пас ради паса. Причем эти пасы тормозили атаки и глубокого смысла в них не было. Судьи наше все. Третья игра - третья результативная ошибка судьи. Доколе?!?!?!
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JTherry
1678822596
не похоже по этому матчу, что Спартаку нужен Кубок, играли с большим количеством ошибок, как в нападении, так и в защите, слабо... замены были сделаны невнятные (в отличие от Урала), в нападении запарился играть Мелешин (на интервью еле дышал), его менять надо было в перерыве... вообще непонятно, что происходит с Бальде и Мозесом (оба были в заявке), возможно, выйдут в матче с Оренбургом... пока раскусить "картофана" Абаскалю не по силам, жаль...( Карась пеналь зажал на Мартинсе, он же без бороды...))
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anatolich72
1678822751
На срач-тв тему с пенальти умолчал чердак, боится что выгонят.
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Нуф-Нуф
1678823231
Думаю, хотели победить малой кровью. Придется напрячься в ответке, с учетом традиционного судейства.
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