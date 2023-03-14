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    В «Акроне» рассказали, когда игроки узнали о том, что «Локомотиву» грозит техническое поражение

    Учредитель «Акрона» Павел Морозов заявил, что клуб не намерен подавать протест на результат кубкового матча с «Локомотивом».

    • Полузащитник «Локо» Дмитрий Баринов должен был пропускать игру из-за дисквалификации, но вышел на поле.
    • «Локомотив» проиграл «Акрону» по пенальти и вылетел из турнира.
    • Клубу грозило техническое поражение в случае победы.

    — Да, мы узнали эту информацию в перерыве. Мы не думали об этом. Хотели выиграть по игре.

    — Если бы проиграли, подали бы заявку?

    — Мы не разговаривали об этом.

    — Сейчас не будете подавать?

    — Конечно, нет. Мы же победили.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2023 21:13
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