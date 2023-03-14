В «Акроне» рассказали, когда игроки узнали о том, что «Локомотиву» грозит техническое поражение

Учредитель «Акрона» Павел Морозов заявил, что клуб не намерен подавать протест на результат кубкового матча с «Локомотивом».
- Полузащитник «Локо» Дмитрий Баринов должен был пропускать игру из-за дисквалификации, но вышел на поле.
- «Локомотив» проиграл «Акрону» по пенальти и вылетел из турнира.
- Клубу грозило техническое поражение в случае победы.
— Да, мы узнали эту информацию в перерыве. Мы не думали об этом. Хотели выиграть по игре.
— Если бы проиграли, подали бы заявку?
— Мы не разговаривали об этом.
— Сейчас не будете подавать?
— Конечно, нет. Мы же победили.
Источник: «Спорт-Экспресс»