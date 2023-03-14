Смородская жестко раскритиковала «Локомотив» за неправомерный выход Баринова на матч с «Акроном»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала появление полузащитника Дмитрия Баринова на поле в матче 1/4 финала Кубка России против «Акрона».
«Это безобразное управленческое решение. Это неумение руководить клубом. Начальник команды должен был за этим следить», — сказала Смородская.
- Баринов должен был пропускать игру из-за дисквалификации.
- «Локомотив» проиграл «Акрону» по пенальти и вылетел из турнира.
- Клубу грозило техническое поражение в случае победы.
Источник: «Спорт-Экспресс»