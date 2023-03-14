Юрист подтвердил, что «Локомотив» получит техническое поражение в матче с «Акроном» из-за Баринова

Кубок, никому из топ-команд в этом сезоне не нужен из-за санкций! Пусть поиграют "мелкие" команды, типа "Акрона", набираются опыта! А "Локо" нужно сейчас думать не о каких-то гипотетических призах, а о том, чтобы сохранить прописку в РПЛ!
Спортивный юрист Михаил Прокопец подтвердил, что «Локомотив» получит техническое поражение в матче Кубка России с «Акроном» и вылетит из турнира.
- На игру вышел полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов.
- Баринов должен был пропускать игру из-за дисквалификации.
- «Локомотиву» грозит техническое поражение.
«Перед матчами со «Спартаком» карточки в Пути РПЛ обнулились, но Баринов получил по жeлтой карточке в каждом из матчей. В регламенте нигде нет уточнений, что карточки обнуляются при переходе между Путями РПЛ и Регионов.
Исходя из этого, «Локомотив» должен будет получить техническое поражение», — сказал Прокопец.