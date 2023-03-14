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    Юрист подтвердил, что «Локомотив» получит техническое поражение в матче с «Акроном» из-за Баринова

    Спортивный юрист Михаил Прокопец подтвердил, что «Локомотив» получит техническое поражение в матче Кубка России с «Акроном» и вылетит из турнира.

    • На игру вышел полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов.
    • Баринов должен был пропускать игру из-за дисквалификации.
    • «Локомотиву» грозит техническое поражение.

    «Перед матчами со «Спартаком» карточки в Пути РПЛ обнулились, но Баринов получил по жeлтой карточке в каждом из матчей. В регламенте нигде нет уточнений, что карточки обнуляются при переходе между Путями РПЛ и Регионов.

    Исходя из этого, «Локомотив» должен будет получить техническое поражение», — сказал Прокопец.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.03.2023 19:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 14 марта, 20:56

      Кубок, никому из топ-команд в этом сезоне не нужен из-за санкций! Пусть поиграют "мелкие" команды, типа "Акрона", набираются опыта! А "Локо" нужно сейчас думать не о каких-то гипотетических призах, а о том, чтобы сохранить прописку в РПЛ!

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      Рейтинг: +3066

      fakeid 14 марта, 20:05

      100 лет назад, когда у зенита в матче с локо на поле вышел 7й легионер - отделались космическим штрафом. и то только по той причине, что легионер пробыл на поле 4 минуты, потом кто-то из клуба спалил это, и срочно сделали обратную замену. и что на игру его появление никак не повлияло, голов в эти 4 минуты забито не было.

      но в клубе конкретно разозлились на радимова, который должен был следить за этим, за что его изгнали в итоге. интересно, у локо кого-нибудь прогонят за этот косяк?

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      Рейтинг: +3066

      fakeid > fakeid 14 марта, 20:12

      пс, вспомнилось. после того случая играл как-то зенит, и была по ходу матча замена судьи из-за травмы. на бровке стоит резервный, ожидая замены, к нему подкрался оператор, который ухитрился вывести в прямой эфир картинку с диалогом.

      главный, хромая, подходит к резервному и начинает его инструктировать, что-то типа: "у этого есть жёлтая, тот фолит много, приглядывай за этим", и тому подобное. и в конце выдаёт: "у зенита уже 6 легионеров на поле, смотри, чтобы лишнего не выпустили!" )))

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      Рейтинг: +1893

      multiscan > fakeid 14 марта, 21:00

      А что в сказанном противозаконно? Резервный судья не был обязан внимательно следить за игрой, а тут получил урок от заменяемого, чтобы следил за соблюдением правил!

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      Рейтинг: +3066

      fakeid > multiscan 14 марта, 21:08

      разве я сказал, что это противозаконно? просто смешно было, вот и всё.

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      Рейтинг: +2189

      LOKOfanatik19 14 марта, 19:58

      Хорошо показывает, что творится с ЛОКО и в ЛОКО в этом сезоне. Акрон даже не втянул себя в эту кабалу и выкинул ЛОКО ))))

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