Агент Баринова прокомментировал неправомерный выход футболиста на матч с «Акроном»

Павел Банатин, агент полузащитника Дмитрия Баринова, прокомментировал участие своего клиента в матче Fonbet Кубка России с «Акроном».

Баринов должен был пропускать игру из-за дисквалификации.

«Локомотиву» грозит техническое поражение.

«Был изменен формат Кубка России, регламент был изменен. Этим занимается администрация команды. Баринов готовился к этому матчу и был заряжен.

Не знаю, можно ли назвать это издержкой нового формата. В итоге мы все узнаем. Была ли это чья-то издержка, нечастный случай или все это догадки. Есть регламент, а компетентные службы во всем разберутся», – сказал Банатин.