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    Какой вы футболист?

    Агент Баринова прокомментировал неправомерный выход футболиста на матч с «Акроном»

    Павел Банатин, агент полузащитника Дмитрия Баринова, прокомментировал участие своего клиента в матче Fonbet Кубка России с «Акроном».

    • Баринов должен был пропускать игру из-за дисквалификации.
    • «Локомотиву» грозит техническое поражение.

    «Был изменен формат Кубка России, регламент был изменен. Этим занимается администрация команды. Баринов готовился к этому матчу и был заряжен.

    Не знаю, можно ли назвать это издержкой нового формата. В итоге мы все узнаем. Была ли это чья-то издержка, нечастный случай или все это догадки. Есть регламент, а компетентные службы во всем разберутся», – сказал Банатин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2023 19:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1651

      Artemka444 14 марта, 19:30

      Это ни как не должно влиять, должен быть технарь!!!

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      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 > Artemka444 14 марта, 20:44

      Ну должен и получат, вчем вопрос

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