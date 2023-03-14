Агент Баринова прокомментировал неправомерный выход футболиста на матч с «Акроном»

Это ни как не должно влиять, должен быть технарь!!!
Павел Банатин, агент полузащитника Дмитрия Баринова, прокомментировал участие своего клиента в матче Fonbet Кубка России с «Акроном».
- Баринов должен был пропускать игру из-за дисквалификации.
- «Локомотиву» грозит техническое поражение.
«Был изменен формат Кубка России, регламент был изменен. Этим занимается администрация команды. Баринов готовился к этому матчу и был заряжен.
Не знаю, можно ли назвать это издержкой нового формата. В итоге мы все узнаем. Была ли это чья-то издержка, нечастный случай или все это догадки. Есть регламент, а компетентные службы во всем разберутся», – сказал Банатин.