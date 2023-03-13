Каземиро расплакался после удаления за «МЮ»: его утешали даже игроки «Саутгемптона»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро вчера получил красную карточку. Бразилец сделал опасный подкат в матче АПЛ против «Саутгемптона» – въехал прямой ногой в Карлоса Алькараса.

Арбитр матча Энтони Тэйлор немедленно удалил Каземиро. Эта красная стала для футболиста второй в сезоне – теперь он пропустит четыре матча за «МЮ».

Каземиро заплакал, когда покидал поле. Его успокаивали как одноклубники, так и игроки «Саутгемптона».

Фото: globallookpress.com

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