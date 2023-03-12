Каземиро пропустит четыре матча из-за удаления в игре с «Саутгемптоном»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро будет дисквалифицирован.
Бразилец полил красную карточку в матче с «Саутгемптоном» (0:). Она стала для него второй в сезоне АПЛ.
По правилам АПЛ, после получения второй красной карточки игрок должен пропустить четыре матча.
- Первое удаление Каземиро заработал 4 февраля – в игре с «Кристал Пэлас», когда схватил за горло Уилла Хьюза.
- «МЮ» купил бразильца у «Реала» в летнее трансферное окно.
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Источник: Sky Sports