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    Каземиро пропустит четыре матча из-за удаления в игре с «Саутгемптоном»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро будет дисквалифицирован.

    Бразилец полил красную карточку в матче с «Саутгемптоном» (0:). Она стала для него второй в сезоне АПЛ.

    По правилам АПЛ, после получения второй красной карточки игрок должен пропустить четыре матча.

    • Первое удаление Каземиро заработал 4 февраля – в игре с «Кристал Пэлас», когда схватил за горло Уилла Хьюза.
    • «МЮ» купил бразильца у «Реала» в летнее трансферное окно.

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    Каземиро удален на 32-й минуте матча с «Саутгемптоном»
    Источник: Sky Sports

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    12.03.2023 20:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16

      Figo777 13 марта, 17:04

      Ошибка судьи!

      0
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      Рейтинг: +1463

      Sedoi_Goblin 13 марта, 13:53

      Бразилец полил красную карточку в матче с «Саутгемптоном» (0:).. Что он сделал с красной карточкой!?!?)))))

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