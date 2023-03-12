Ломаев: «У «Крыльев» в матче с ЦСКА не было команды»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев подытожил матч 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:4).

«Команды не было на поле с первой минуты, всю борьбу проиграли, поэтому заслуженно потерпели поражение. Откровенно не получилась игра у всей команды», – сказал Ломаев.

Команды в марте проведут еще 2 матча между собой – в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

У ЦСКА 5 побед подряд против «Крыльев».

Москвичи идут в РПЛ 5-ми, самарцы – 11-ми.

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