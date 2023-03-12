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    АПЛ. «Арсенал» разгромил «Фулхэм» (3:0), «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с аутсайдером (0:0)

    «Арсенал» в 27-м туре АПЛ крупно победил «Фулхэм» в дерби. Ассистентским хет-триком отметился зимний новичок Леонардо Троссард.

    Команда Микеля Артеты лидирует с пятиочковым отрывом. «Фулхэм» занимает восьмое место.

    В другой встрече «Манчестер Юнайтед» в меньшинстве не справился с «Саутгемптоном». У хозяев в первом тайме был удален Каземиро.

    Англия. АПЛ. 27-й тур

    Фулхэм – Арсенал – 0:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Габриэль, 21; 0:2 – Мартинелли, 26; 0:3 – Эдегор, 45+2.

    Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 0:0

    Удаления: Каземиро, 32 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.03.2023 18:55
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