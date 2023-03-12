АПЛ. «Арсенал» разгромил «Фулхэм» (3:0), «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с аутсайдером (0:0)

«Арсенал» в 27-м туре АПЛ крупно победил «Фулхэм» в дерби. Ассистентским хет-триком отметился зимний новичок Леонардо Троссард.

Команда Микеля Артеты лидирует с пятиочковым отрывом. «Фулхэм» занимает восьмое место.

В другой встрече «Манчестер Юнайтед» в меньшинстве не справился с «Саутгемптоном». У хозяев в первом тайме был удален Каземиро.

Англия. АПЛ. 27-й тур

Фулхэм – Арсенал – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Габриэль, 21; 0:2 – Мартинелли, 26; 0:3 – Эдегор, 45+2.

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 0:0

Удаления: Каземиро, 32 – нет.

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