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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон: обзор матча 16 января 2025
Манчестер Юнайтед
16.01.2025, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Саутгемптон
82'
А. Диалло
90'
А. Диалло
90+4'
А. Диалло
43'
М. Угарте (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
ГОЛ! 3:1!
А. Диалло
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
А. Диалло
Пас отдал
К. Эриксен
90'
83'
Замена
Н. Вуд
️️️️
Я. Беднарек
83'
Замена
П. Онуачу
️️️️
Л. Угочукву
Замена
Г. Магуайр
️️️️
Л. Йоро
83'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Н. Мазрауи
83'
ГОЛ! 1:1!
А. Диалло
82'
79'
Желтая карточка
Ф. Даунс
73'
Замена
А. Армстронг
️️️️
М. Фернандеш
73'
Замена
Ф. Даунс
️️️️
Д. Арибо
63'
Замена
У. Смоллбоун
️️️️
Т. Диблинг
Замена
Т. Колльер
️️️️
М. Угарте
54'
Желтая карточка
Л. Мартинес
53'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Р. Хойлунд
53'
Замена
Антони
️️️️
К. Мэйну
46'
45'
+1
Желтая карточка
М. Фернандеш
45'
Желтая карточка
Т. Диблинг
43'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Угарте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
15
Лени Йоро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
16
Амад Диалло
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Саутгемптон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
5
Ян Беднарек
(К)
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Тайлер Диблинг
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Онана
15
Йоро
6
Мартинес
4
де Лигт
3
Мазрауи
5
Угарте
37
Мэйну
17
Гарначо
8
Фернандеш
16
Диалло
19
Хойлунд
3-3-1-3
32
Рэмсдейл
4
Харвуд-Беллис
28
Сугавара
14
Бри
2
Уокер-Питерс
18
Угочукву
5
Беднарек
18
Арибо
20
Диблинг
18
Фернандеш
7
Сулемана
15
Йоро
5
Магуайр
5
Магуайр
15
Йоро
5
Угарте
15
Колльер
15
Колльер
5
Угарте
3
Мазрауи
24
Эриксен
24
Эриксен
3
Мазрауи
37
Мэйну
7
Антони
7
Антони
37
Мэйну
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
5
Беднарек
15
Вуд
15
Вуд
5
Беднарек
20
Диблинг
12
Смоллбоун
12
Смоллбоун
20
Диблинг
18
Арибо
4
Даунс
4
Даунс
18
Арибо
18
Фернандеш
10
Армстронг
10
Армстронг
18
Фернандеш
18
Угочукву
30
Онуачу
30
Онуачу
18
Угочукву
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
10
Адам Лаллана
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
72
Годвил Куконки
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
10
Адам Лаллана
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
1
3
Всего ударов по воротам
23
13
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
7
10
Офсайды
2
0
Количество передач
572
404
Сейвы
5
6
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
12
5
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
3.2
1.52
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Олд Траффорд
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