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  • Малком – после двух дублей подряд за «Зенит»: «Наконец могу показывать на поле настоящего Малкома»

Малком – после двух дублей подряд за «Зенит»: «Наконец могу показывать на поле настоящего Малкома»

12 марта 2023, 18:05
7

Нападающий «Зенита» Малком дал комментарий после матча 19-го тура РПЛ против «Химок» (3:2). Бразилец оформил дубль во второй встрече подряд.

«Впечатления всегда у меня особенные: каждый матч — своя история. Сегодня удалось забить еще два мяча, помочь команде одержать победу. Большое счастье! И в целом получаю огромное удовольствие от того, как проходит этот сезон. Наконец-то чувствую, что могу показывать на поле настоящего Малкома, которого хотел бы, чтобы все знали. Потому что, вспоминая, первые сезоны в «Зените» — были травмы, повреждения, которые не давали показывать свой уровень.

А в этом — все получается, наглядно демонстрируется, что работа как на футбольном поле, так и за его пределами имеет большое значение. Счастлив, что удается показывать такой футбол. Буду стараться и дальше продолжать радовать болельщиков и партнеров по команде», – сказал бразилец.

  • Малком с 16 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Химки Зенит Малком
Комментарии (7)
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blackmanch
1678734252
Ммм
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Бомбардир
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