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    Какой вы футболист?

    Малком – после двух дублей подряд за «Зенит»: «Наконец могу показывать на поле настоящего Малкома»

    Нападающий «Зенита» Малком дал комментарий после матча 19-го тура РПЛ против «Химок» (3:2). Бразилец оформил дубль во второй встрече подряд.

    «Впечатления всегда у меня особенные: каждый матч — своя история. Сегодня удалось забить еще два мяча, помочь команде одержать победу. Большое счастье! И в целом получаю огромное удовольствие от того, как проходит этот сезон. Наконец-то чувствую, что могу показывать на поле настоящего Малкома, которого хотел бы, чтобы все знали. Потому что, вспоминая, первые сезоны в «Зените» — были травмы, повреждения, которые не давали показывать свой уровень.

    А в этом — все получается, наглядно демонстрируется, что работа как на футбольном поле, так и за его пределами имеет большое значение. Счастлив, что удается показывать такой футбол. Буду стараться и дальше продолжать радовать болельщиков и партнеров по команде», – сказал бразилец.

    • Малком с 16 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    12.03.2023 18:05
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +29

      blackmanch 13 марта, 22:04

      Ммм

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 12 марта, 21:40

      Игра на равных с Химками - вот сейчас уровень Малкома...

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      Рейтинг: +768

      Болотоход 12 марта, 18:48

      Ох и зулус! Химках и НН забил и все лягендой помойки стал!
      Срочно в Сб.Бразилии))))))

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      Рейтинг: +4900

      neveldomha > Болотоход 12 марта, 20:03

      Все его голы чистыеи ни одного с пенки. Есть чего возразить, болотобот?

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > Болотоход 12 марта, 20:27

      Срочно медаль за взятие Химок.

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      Рейтинг: +443

      FCSpartakM > neveldomha 12 марта, 20:30

      в том, что настоящий Малколм должен быть в лч , а не в чемпионате болота. Это тоже самое, что в фифе поставить уровень любитель и говорить , что ты элитный геймер.

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > neveldomha 12 марта, 20:33

      За 50 мультов в валюте, которые на него вбуханы этот герой с копеечным Писарским конкурирует. Помолчал бы уже. Херой.

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > Болотоход 12 марта, 21:19

      "зулус" тебе за щеку вошёл и через ухо вылез .

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > neveldomha 12 марта, 21:42

      Кому Малком забил то, Вы не забыли??? Он бы эти голы еще команде из Пердива забил! Есть чего возразить?...)))

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