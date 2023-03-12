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    Николаев: «Гол Соболева «Факелу» отменен ошибочно»

    Бывший судья РПЛ Алексей Николаев не согласен с отменой гола форварда «Спартака» Александра Соболева в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

    «Идет борьба за позицию. Не стал бы говорить, что это фол со стороны игрока «Спартака», обыкновенное игровое единоборство, Если говорить, что, возможно, было положение «вне игры», можно об этом поспорить, ни одна камера не показывает. Судя по тому, как Владислав Безбородов продолжил игру, не зафиксировав офсайд, признал, что было нарушение со стороны нападающего. Гол отменен неправильно», – сказал Николаев.

    • «Спартак» по работе Безбородова обратится в ЭСК.
    • Петербуржец назначил пенальти в ворота «Спартака».
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.03.2023 12:01
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +93

      =Cпapтак= 13 марта, 05:43

      толку то теперь говорить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100922

      zigbert 12 марта, 22:48

      Теперь это не имеет никакого значения. Жаль лишь Соболева у которого украли гол.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2269

      alefreddy > zigbert 12 марта, 23:32

      за две игры два

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28774

      JTherry > zigbert 13 марта, 14:57

      сколько можно сожалеть, что у Соболева украли уже второй гол...(( пусть потерянные в матче с Уралом 2 очка возвращают..!!! тогда хоть какая-то интрига вернется в чемпионат...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100922

      zigbert > JTherry 13 марта, 16:37

      Согласен, мячи игрока менее важны чем командные очки.
      Но кто теперь их вернет?

      1
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      Рейтинг: +2269

      alefreddy 12 марта, 15:26

      а кто понесет наказание и какое.Сенит засудят так там другая лига светит арбитру

      2
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      Рейтинг: +10

      dvwegwehwe 12 марта, 13:47


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      Рейтинг: +33530

      oyabun 12 марта, 13:13

      Выхода нет - Соболеву придется как то маскироваться перед выходом на поле. Явно судьям спущена указивка голы Саши принципиально не засчитывать.

      6
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      Рейтинг: +17593

      NewLife > oyabun 12 марта, 13:47

      Надо начать выходить на поле с фамилией Путин на спине. Посмотрим, будут отменять или нет.

      5
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 12 марта, 12:29

      А накера голы свиням дарить, они же свини!

      0
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      Рейтинг: +128

      SunnyDay > paracetamol 12 марта, 12:59

      1, 2, 3..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      =Cпapтак= > paracetamol 13 марта, 05:44

      свин тут только ты на этом сайте.в очередной раз убеждаюсь какие болельщики у зенита судя по тебе.

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