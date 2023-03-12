Николаев: «Гол Соболева «Факелу» отменен ошибочно»

Бывший судья РПЛ Алексей Николаев не согласен с отменой гола форварда «Спартака» Александра Соболева в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

«Идет борьба за позицию. Не стал бы говорить, что это фол со стороны игрока «Спартака», обыкновенное игровое единоборство, Если говорить, что, возможно, было положение «вне игры», можно об этом поспорить, ни одна камера не показывает. Судя по тому, как Владислав Безбородов продолжил игру, не зафиксировав офсайд, признал, что было нарушение со стороны нападающего. Гол отменен неправильно», – сказал Николаев.

«Спартак» по работе Безбородова обратится в ЭСК.

Петербуржец назначил пенальти в ворота «Спартака».

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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