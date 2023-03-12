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    Промес: «Скучаю по полным трибунам «Открытия». Когда аншлаг, «Спартак» тяжело победить»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес сожалеет из-за низкой посещаемости домашних матчей команды.

    «Очень скучаю по полным трибунам. Многие игроки «Спартака» даже не знают, как выглядит аншлаг на этом стадионе. Надеюсь, очень скоро все изменится и фанаты вернутся. Когда здесь аншлаг, нас тяжело победить», – сказал Промес.

    • Накануне игру 19-го тура РПЛ «Спартак» – «Факела» (3:2) посетили 5002 зрителя.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    12.03.2023 10:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1650

      Artemka444 12 марта, 14:16

      4 тысячи это как раз для Спартак!!!
      Тоже мне самый популярный клуб страны!!!!

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > Artemka444 12 марта, 14:26

      Сам то чьих будешь ? Или так... - сюда воздух испортить заходишь ?(

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      Рейтинг: +344

      dragoff 12 марта, 13:30

      Ну, Квинси, извини… Как говорят в госдуме - просто холодно, да еще и снег с дождем… Только поэтому люди никак не соберутся на стадионах))))))))

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