Промес: «Скучаю по полным трибунам «Открытия». Когда аншлаг, «Спартак» тяжело победить»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес сожалеет из-за низкой посещаемости домашних матчей команды.

«Очень скучаю по полным трибунам. Многие игроки «Спартака» даже не знают, как выглядит аншлаг на этом стадионе. Надеюсь, очень скоро все изменится и фанаты вернутся. Когда здесь аншлаг, нас тяжело победить», – сказал Промес.

Накануне игру 19-го тура РПЛ «Спартак» – «Факела» (3:2) посетили 5002 зрителя.

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