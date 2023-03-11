Глава РПЛ – о 207 зрителях на матче «Торпедо» – «Урал»: «Катастрофа и печально»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал посещаемость матча 19-го тура «Торпедо» – «Урал» (0:1). На игре было 207 человек.

«Очень грустно. Что с этим делать? Делать так, чтобы людям было удобно. Люди пока не принимают. Известно ли что-то по законопроекту об отмене Fan ID? Мне об этом ничего не известно. Я не занимаюсь законодательством. С теми, с кем общался, вопрос отмены не стоит.

Мы законы не отменяем, не реализуем и не вводим. Мы законы исполняем. Сейчас закон в таком виде, в каком он есть. 207 человек — это катастрофа и печально», – сказал Алаев.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов на прошлой неделе сообщил, что проявит инициативу по отмене Fan ID.

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