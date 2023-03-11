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    Глава РПЛ – о 207 зрителях на матче «Торпедо» – «Урал»: «Катастрофа и печально»

    Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал посещаемость матча 19-го тура «Торпедо»«Урал» (0:1). На игре было 207 человек.

    «Очень грустно. Что с этим делать? Делать так, чтобы людям было удобно. Люди пока не принимают. Известно ли что-то по законопроекту об отмене Fan ID? Мне об этом ничего не известно. Я не занимаюсь законодательством. С теми, с кем общался, вопрос отмены не стоит.

    Мы законы не отменяем, не реализуем и не вводим. Мы законы исполняем. Сейчас закон в таком виде, в каком он есть. 207 человек — это катастрофа и печально», – сказал Алаев.

    • Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов на прошлой неделе сообщил, что проявит инициативу по отмене Fan ID.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.03.2023 21:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6312

      Давид59 13 марта, 14:35

      Он говорит, что не занимается законодательством? Это не совсем так. У нас в конституции записано, что каждый из нас опосредованно является человеком, управляющим страной. Через выбранные органы власти. Пусть так и скажет, что не тех выбрали. "Я не издаю законы" означает "моя хата с краю"

      0
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      Рейтинг: +816

      прабабушка краба 11 марта, 22:08

      зато на трибунах как безопасно стало)

      4
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      Рейтинг: +2643

      swot1205 11 марта, 21:49

      На пфл и то больше. Позорище, когда такие законы принимают далекие от народа люди

      3
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      Рейтинг: +3804

      lordmrv > swot1205 11 марта, 21:57

      Полностью согласен. сравните ПФЛ и вышку (не ну согнанных бюджетников вычеркните только). Позор нашим законодателям! Именно тем, кто такие законы продвигает.

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