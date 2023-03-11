«Локомотив» остался вдевятером на 60-й минуте матча с «Ахматом»

В эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом». На 20-й минуте вторую желтую карточку получил защитник гостей Станислав Магкеев.

К этому моменту «Локомотив» вел 1:0.

На 60-й минуте «Локомотив» остался вдевятером. Вторую желтую карточку получил бывший защитник «Ахмата» Максим Ненахов.

Магкеев получил 2 желтые за 10 минут.

В случае победы «Локомотив» все равно останется в зоне переходных матчей.

«Локомотив» не проигрывает в Грозном с 2016 года.

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