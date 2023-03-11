Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Локомотив» остался вдевятером на 60-й минуте матча с «Ахматом»

    В эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом». На 20-й минуте вторую желтую карточку получил защитник гостей Станислав Магкеев.

    К этому моменту «Локомотив» вел 1:0.

    На 60-й минуте «Локомотив» остался вдевятером. Вторую желтую карточку получил бывший защитник «Ахмата» Максим Ненахов.

    • Магкеев получил 2 желтые за 10 минут.
    • В случае победы «Локомотив» все равно останется в зоне переходных матчей.
    • «Локомотив» не проигрывает в Грозном с 2016 года.

    Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Дзюба ответил на просьбу Генича о личной встрече 9
    Стало известно, кто виноват в том, что Баринов неправомерно вышел на матч с «Акроном» 7
    Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой 4
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2023 17:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +794

      кaстрюлька 11 марта, 18:10

      Патамушта там судит судья "непродажная"

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11