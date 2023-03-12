«Зенит» и «Химки» сыграют в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало – в 14:00 по московскому времени.

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Стартовые составы:

Зенит : Кержаков, Сантос, Родригао, Ренан, Караваев, Кузяев, Барриос, Вендел, Мостовой, Малком, Кассьерра.

: Кержаков, Сантос, Родригао, Ренан, Караваев, Кузяев, Барриос, Вендел, Мостовой, Малком, Кассьерра. Химки: Гудиев, Андраде, Голубович, Антич, Тассано, Мелентиевич, Мирзов, Хубулов, Магомедов, Гильерме, Бикел.

Судья: Артур Федоров (Россия)

Матчей в сезоне: 8

Желтые карточки: 44 (5,5 в среднем за матч)

Красные карточки: 0

Игра первого круга закончилась вничью – 1:1. Забили Вендел и Резиуан Мирзов.

Коэффициенты:

Победа «Зенита» – 1.08

Ничья – 12.00

Победа «Химок» – 30.00

Прогноз на матч: 1-й тайм: победа Зенита с форой (-1)

Где смотреть матч Зенит – Химки