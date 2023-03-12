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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Химки»

    «Зенит» и «Химки» сыграют в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало – в 14:00 по московскому времени.

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    Стартовые составы:

    • Зенит: Кержаков, Сантос, Родригао, Ренан, Караваев, Кузяев, Барриос, Вендел, Мостовой, Малком, Кассьерра.
    • Химки: Гудиев, Андраде, Голубович, Антич, Тассано, Мелентиевич, Мирзов, Хубулов, Магомедов, Гильерме, Бикел.

    Судья: Артур Федоров (Россия)

    • Матчей в сезоне: 8
    • Желтые карточки: 44 (5,5 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 0

    Игра первого круга закончилась вничью – 1:1. Забили Вендел и Резиуан Мирзов.

    Коэффициенты:

    • Победа «Зенита» – 1.08
    • Ничья – 12.00
    • Победа «Химок» – 30.00

    Прогноз на матч: 1-й тайм: победа Зенита с форой (-1)

    Где смотреть матч Зенит – Химки

    Источник: «Бомбардир»

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    12.03.2023 12:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      dvwegwehwe 12 марта, 13:47


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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 12 марта, 13:03

      Чую Зенит накидает полную авоську. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +3065

      fakeid 12 марта, 12:26

      после матча игрокам химок лучше избегать гогниева.

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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 12 марта, 12:21

      Мертвая раздробленная команда 3,14дараса Садыгова старшего против сыгранной газовой трубы России... Кэф 30 за Химки маловат, делайте 50!

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      Рейтинг: +7850

      BarStep 12 марта, 12:00

      Зенит безоговорочно с разницей в 4-5 мячей..

      Не, ну самый прикол здесь конечно:
      ==Судья: Артур Федоров (Россия)==

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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 12 марта, 07:19

      Ничья была с Юраном, Химки были крепки, а сейчас с отбросами и разваленной командой Химки получат от Зенита по полной. *удак Садыгов будет рад...

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