«Зенит» и «Химки» сыграют в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало – в 14:00 по московскому времени.
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Стартовые составы:
- Зенит: Кержаков, Сантос, Родригао, Ренан, Караваев, Кузяев, Барриос, Вендел, Мостовой, Малком, Кассьерра.
- Химки: Гудиев, Андраде, Голубович, Антич, Тассано, Мелентиевич, Мирзов, Хубулов, Магомедов, Гильерме, Бикел.
Судья: Артур Федоров (Россия)
- Матчей в сезоне: 8
- Желтые карточки: 44 (5,5 в среднем за матч)
- Красные карточки: 0
Игра первого круга закончилась вничью – 1:1. Забили Вендел и Резиуан Мирзов.
Коэффициенты:
- Победа «Зенита» – 1.08
- Ничья – 12.00
- Победа «Химок» – 30.00
Прогноз на матч: 1-й тайм: победа Зенита с форой (-1)
Источник: «Бомбардир»