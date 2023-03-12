Штук пять Зенит должен забить, а еще лучше - 7!
«Зенит» и «Химки» сыграют в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
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«Зенит» лидирует в чемпионате, имея на счету 45 очков. «Химки» занимают 15-е, предпоследнее место с 13 очками.
Игра первого круга закончилась вничью – 1:1. Забили Вендел и Резиуан Мирзов.
- Игра состоится в воскресенье, 12 марта.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
- Начало – в 14:00 мск.
«Зенит» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент по победу петербуржцев составляет 1,08. На ничью – 14,0. На выигрыш гостей можно поставить за 26,0.