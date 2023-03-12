«Зенит» и «Химки» сыграют в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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«Зенит» лидирует в чемпионате, имея на счету 45 очков. «Химки» занимают 15-е, предпоследнее место с 13 очками.

Игра первого круга закончилась вничью – 1:1. Забили Вендел и Резиуан Мирзов.

Игра состоится в воскресенье, 12 марта.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 14:00 мск.

«Зенит» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент по победу петербуржцев составляет 1,08. На ничью – 14,0. На выигрыш гостей можно поставить за 26,0.

Прогноз на матч Зенит – Химки