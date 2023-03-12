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    Где смотреть матч «Зенит» – «Химки»: 19 тур РПЛ

    «Зенит» и «Химки» сыграют в матче 19-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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    «Зенит» лидирует в чемпионате, имея на счету 45 очков. «Химки» занимают 15-е, предпоследнее место с 13 очками.

    Игра первого круга закончилась вничью – 1:1. Забили Вендел и Резиуан Мирзов.

    • Игра состоится в воскресенье, 12 марта.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 14:00 мск.

    «Зенит» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент по победу петербуржцев составляет 1,08. На ничью – 14,0. На выигрыш гостей можно поставить за 26,0.

    Прогноз на матч Зенит – Химки

    Источник: «Бомбардир»

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    12.03.2023 12:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 12 марта, 12:38

      Штук пять Зенит должен забить, а еще лучше - 7!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6030

      GoldPlayFIFARus9 10 марта, 00:52

      Игру также будет «Фонбет». - ясно

      1
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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 > GoldPlayFIFARus9 12 марта, 07:33

      ))))

      Игру также будет «Фонбет».
      Зенит также будет - Петербург!
      Шаверму также будет - Ахмет!
      Зенит также будет с Химками - побед! ))

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