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Судьи
Главный судья:
Артур Федоров (Петрозаводск)
Помощники:
Денис Березнов, Дмитрий Семенов
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Роман Усачев
Резервный судья:
Иван Сараев
Инспектор:
Юрий Чеботарев
Материалы

Зенит - Химки

12.03.2023, Воскресенье, 14:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 19 тур Зенит - Химки
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
1 тур
15 июля, пятница 20:00 Химки 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
28 тур
7 мая, суббота 16:30 Зенит 1:0 Химки
1 тур
24 июля, суббота 17:30 Химки 1:3 Зенит
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
24 тур
5 апреля, понедельник 19:00 Зенит 2:0 Химки
13 тур
1 ноября, воскресенье 14:00 Химки 0:2 Зенит
Россия. Кубок (2019/2020)
Финал
25 июля, суббота 17:00 Зенит 1:0 Химки
Россия. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
17 июля, воскресенье 18:00 Химки 2:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
20 тур
30 августа, воскресенье 14:00 Химки 0:4 Зенит
6 тур
25 апреля, суббота 16:30 Зенит 4:2 Химки
Россия. Премьер-лига 2008
27 тур
1 ноября, суббота 19:00 Зенит 1:0 Химки
13 тур
13 июля, воскресенье 20:15 Химки 1:4 Зенит
Россия. Премьер-лига 2007
27 тур
21 октября, воскресенье 16:00 Зенит 4:1 Химки
13 тур
16 июня, суббота 16:00 Химки 2:2 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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    Рейтинг: +3488

    acor94 12 марта, 15:56

    Что там происходит? Вышел в магазин за напитками...

    0
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    Рейтинг: +344

    dragoff 12 марта, 15:55

    Красавцы Химки, выстоять нужно, пиписькой по губам этому сра ному бом жат нику

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    Рейтинг: +18110

    ilichkadr > dragoff 12 марта, 15:58

    Только машинка закаточная для губёшек.............

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    Рейтинг: +948

    matvei_72 > dragoff 12 марта, 16:02

    А получилось языком по анусу...

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    Рейтинг: +4376

    Spirit_78 > dragoff 12 марта, 16:02

    Обломитесь, сектанты))

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    Рейтинг: +18110

    ilichkadr 12 марта, 15:50

    Доигрались...........

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    Рейтинг: +4376

    Spirit_78 > ilichkadr 12 марта, 16:02

    Всё хорошо, что хорошо заканчивается)

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    Рейтинг: +4376

    Spirit_78 12 марта, 14:41

    Какие же они костоломы, эти химкинские мясные подстилки... И до сих пор ни одной жёлтой не получили.

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