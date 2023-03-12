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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Химки
Зенит - Химки: обзор матча 12 марта 2023
Зенит
12.03.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 2
Завершен
Химки
19'
Малком
55'
Малком
75'
Б. Магомедов
85'
Б. Магомедов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Химки
Замена
Д. Круговой
️️️️
Д. Кузяев
87'
Замена
А. Адамов
️️️️
В. Караваев
87'
Желтая карточка
М. Кержаков
85'
85'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Магомедов
79'
Желтая карточка
Б. Идову
76'
Замена
И. Садыгов
️️️️
М. Гильерме
75'
ГОЛ! 2:1!
Б. Магомедов
Пас отдал
Д. Кобесов
Замена
️️️️
М. Кассьерра
72'
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Мостовой
72'
69'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
Р. Мирзов
60'
Замена
А. Руденко
️️️️
В. Хубулов
60'
Замена
Б. Идову
️️️️
Н. Антич
ГОЛ! 2:0!
Малком
Пас отдал
М. Кассьерра
55'
Замена
️️️️
В. Барриос
40'
ГОЛ! 1:0!
Малком
Пас отдал
А. Мостовой
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Вендел
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
12
Жаниу Бикел
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
35
Неманья Главчич
ЦП
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
4-1-2-2-1
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
5
Родригао
30
Ренан
15
Караваев
5
Барриос
14
Кузяев
8
Вендел
77
Мостовой
10
Малком
9
Кассьерра
3-2-1-3-1
88
Гудиев
5
Мелентиевич
5
Андраде
17
Тассано
2
Голубович
5
Антич
12
Бикел
8
Хубулов
97
Магомедов
95
Гильерме
27
Мирзов
14
Кузяев
3
Круговой
3
Круговой
14
Кузяев
15
Караваев
95
Адамов
95
Адамов
15
Караваев
77
Мостовой
21
Ерохин
21
Ерохин
77
Мостовой
5
Антич
30
Идову
30
Идову
5
Антич
27
Мирзов
10
Кобесов
10
Кобесов
27
Мирзов
8
Хубулов
19
Руденко
19
Руденко
8
Хубулов
95
Гильерме
7
Садыгов
7
Садыгов
95
Гильерме
Остались в запасе
Зенит
Химки
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
1
Антон Митрюшкин
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
24
Мори Гбане
ОП
35
Неманья Главчич
ЦП
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
24
Мори Гбане
ОП
35
Неманья Главчич
ЦП
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Зенит - Химки
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Денис Березнов
Дмитрий Семенов
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Роман Усачев
Резервный судья:
Иван Сараев
Инспектор:
Юрий Чеботарев
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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