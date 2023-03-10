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  • «На эмоциях бросил»: найден болельщик, кинувший банан в Вендела

«На эмоциях бросил»: найден болельщик, кинувший банан в Вендела

10 марта 2023, 19:13
23

Полиция Ульяновска нашла фаната, который бросил банан в полузащитника «Зенита» Вендела в кубковом матче «Волги» с петербургским клубом.

«На эмоциях я тоже бросил посторонний предмет. Им оказался банан. Сожалею о случившемся», – сказал задержанный.

В настоящее время сотрудниками полиции на молодого человека составлен административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», который будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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Источник: УМВД России по Ульяновской области
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Волга Вендел
Комментарии (23)
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qawzsexdr
1678465850
У каждого банан под рукой, а смысл было вобще что-то кидать
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raritet
1678468571
До того у нас дебильная масса, что даже по простому признать свое быдлячество не могут. Какие-то такие доводы приводят. И мы хотим, чтобы к нам, россиянам уважительно относились.
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Freyd
1678469586
Больше бананов в одни руки болельщикам!!!
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Fialet
1678471355
Ульяновской полиции видимо было нехер делать, кроме как искать метателя банана.
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Мася_1989
1678479590
Ахахах. В Ульяновске в конце февраля под руку только бананы попадаются.
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Alex Flash
1678481529
банан к пиву-оригинально. Наверно,у чувака лыжи не едут
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ААМ
1678508532
Врёт, как дишит
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BlackMurder
1678510888
За поступки надо отвечать
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Ziklop
1678514515
зачем фануйди, захотят найдут и без никчемного фануйди. кстати черномазые в сша белых снежками зовут, так что снежками бросались точно расисты !
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russkiisergei
1678515965
какая тварь сдала пацана?
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