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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «На эмоциях бросил»: найден болельщик, кинувший банан в Вендела

    Полиция Ульяновска нашла фаната, который бросил банан в полузащитника «Зенита» Вендела в кубковом матче «Волги» с петербургским клубом.

    «На эмоциях я тоже бросил посторонний предмет. Им оказался банан. Сожалею о случившемся», – сказал задержанный.

    В настоящее время сотрудниками полиции на молодого человека составлен административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», который будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: УМВД России по Ульяновской области

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    10.03.2023 19:13
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +146

      russkiisergei 11 марта, 09:26

      какая тварь сдала пацана?

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      Рейтинг: +3915

      Ziklop 11 марта, 09:01

      зачем фануйди, захотят найдут и без никчемного фануйди. кстати черномазые в сша белых снежками зовут, так что снежками бросались точно расисты !

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      Рейтинг: +3915

      Ziklop > Ziklop 11 марта, 09:02

      слово не.гр писать нельзя а черножопый можно?

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      Рейтинг: +2326

      моэм 11 марта, 08:31

      Шлангом прикидывается ....штраф должен быть однозначно по факту расизма ....если отделается "копейками" - штрафом рублей в 500 , это станет поощрением для других отморозков ....и только стандартный размер штрафа , накладываемый КДК на команды заставит поумнеть этих баранов.,

      0
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > russkiisergei 11 марта, 10:15

      Ну ты и мразота опарафиненная .

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 11 марта, 08:01

      За поступки надо отвечать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5308

      ААМ 11 марта, 07:22

      Врёт, как дишит

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      Рейтинг: +1122

      Alex Flash 10 марта, 23:52

      банан к пиву-оригинально. Наверно,у чувака лыжи не едут

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      Рейтинг: +369

      Мася_1989 10 марта, 23:19

      Ахахах. В Ульяновске в конце февраля под руку только бананы попадаются.

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      Рейтинг: +5702

      TOMSON 10 марта, 22:52

      Я вот не уверен, но случайно банан на стадион не пронести. По этому это явно спланировано.

      1
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 10 марта, 21:10

      Содрать с него 500 тыщ через суд!

      0
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      Рейтинг: +1209

      Suvorov51 10 марта, 21:07

      Ищет милиция, ищет полиция, ищет помойка в российской границе, вот и банан принесли напоказ, кто же теперь швырнёт ананас

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol > Suvorov51 10 марта, 21:10

      Может кокос?

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      Рейтинг: +2473

      serglider > Suvorov51 10 марта, 22:03

      Думаешь некому швырнуть ананас?
      Зря, всегда ведь найдется один 3,14дарас!
      Купит в Пятерочке фруктовый снаряд,
      Что бы метнуть, оппоненту в пятак.
      Его не приметит стюартов отряд!
      Будет полиции чем-то заняться,
      Если на поле футбольном не будут сражаться!

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