«На эмоциях бросил»: найден болельщик, кинувший банан в Вендела

Полиция Ульяновска нашла фаната, который бросил банан в полузащитника «Зенита» Вендела в кубковом матче «Волги» с петербургским клубом.

«На эмоциях я тоже бросил посторонний предмет. Им оказался банан. Сожалею о случившемся», – сказал задержанный.

В настоящее время сотрудниками полиции на молодого человека составлен административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», который будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

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