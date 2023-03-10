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    Стало известно, кто рассудит матчи 1/4 и 1/2 финала Кубка России

    РФС назвал имена судей, которые будут работать на матчах Кубка России.

    Сергей Карасев рассудит «Спартак» и «Урал» в матче 1/2 финала Пути РПЛ. Евгений Кукуляк назначен главным арбитром на игру «Зенит» – «Динамо» в 1/4 финале Пути регионов.

    Путь РПЛ. 1/2 финала

    14 марта (вторник)

    «Спартак» – «Урал»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Дмитрий Сафьян.

    15 марта (среда)

    «Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Александр Богданов; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Дмитрий Мосякин.

    Путь регионов. 1/4 финала. 2-й этап

    14 марта (вторник)

    «Акрон»«Локомотив»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Константин Шаламберидзе.

    15 марта (среда)

    «Ахмат» – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Максим Гаврилин.

    «Зенит» – «Динамо»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Игорь Князев, Владимир Миневич; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Илья Елеференко.

    16 марта (четверг)

    «Пари НН» – «Ростов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Антон Кобзев; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Андрей Веретешкин.

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    Источник: сайт РФС

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    10.03.2023 10:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 10 марта, 10:35

      На спартаГ надо Мешкова,
      Они и так 4 матча халявы получили!

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > Питерский князь 10 марта, 12:22

      Март на дворе, ты уже должен по чердакам и подвалам бегать, а ты все в компе сидишь и на вентилятор кидаешь

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