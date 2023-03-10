Стало известно, кто рассудит матчи 1/4 и 1/2 финала Кубка России

На спартаГ надо Мешкова,
Они и так 4 матча халявы получили!
РФС назвал имена судей, которые будут работать на матчах Кубка России.
Сергей Карасев рассудит «Спартак» и «Урал» в матче 1/2 финала Пути РПЛ. Евгений Кукуляк назначен главным арбитром на игру «Зенит» – «Динамо» в 1/4 финале Пути регионов.
Путь РПЛ. 1/2 финала
14 марта (вторник)
«Спартак» – «Урал»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Дмитрий Сафьян.
15 марта (среда)
«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Александр Богданов; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Дмитрий Мосякин.
Путь регионов. 1/4 финала. 2-й этап
14 марта (вторник)
«Акрон» – «Локомотив»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Константин Шаламберидзе.
15 марта (среда)
«Ахмат» – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Максим Гаврилин.
«Зенит» – «Динамо»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Игорь Князев, Владимир Миневич; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Илья Елеференко.
16 марта (четверг)
«Пари НН» – «Ростов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Антон Кобзев; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Андрей Веретешкин.
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