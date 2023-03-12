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  • ⚽ Завершился 19-й тур РПЛ. «Спартак» победил «Факел», «Динамо» проиграло «Краснодару», «Крылья» пропустили четыре от ЦСКА

⚽ Завершился 19-й тур РПЛ. «Спартак» победил «Факел», «Динамо» проиграло «Краснодару», «Крылья» пропустили четыре от ЦСКА

12 марта 2023, 22:32
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Сегодня, 12 марта, завершился 19-й тур РПЛ.

Лидеры чемпионата – «Зенит», «Спартак» и «Ростов» – выиграли свои матчи.

«Динамо» проиграло «Краснодару» со счетом 1:3, а ЦСКА разгромил «Крылья», забив четыре безответных мяча.

«Локомотив» победил «Ахмат» (1:0) и покинул зону стыковых матчей.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Химки – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Малком, 19; 2:0 – Малком, 55; 2:1 – Магомедов, 75; 2:2 – Магомедов, 85 (с пенальти); 3:2 – Мантуан, 90+2.

ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Заболотный, 24; 2:0 – Обляков, 26; 3:0 – Чалов, 42; 3:0 – Виллиан, 75.

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – Пари НН (Нижний Новгород) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Сулейманов, 64; 1:1 – Лангович, 55; 2:1 – Осипенко, 90+4 (с пенальти).

Торпедо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Влут, 65.

Спартак (Москва) – Факел (Воронеж) – 3:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Промес, 18; 2:0 – Промес, 41; 2:1 – Аппаев, 43; 2:2 – Рабеи, 45+4 (с пенальти); 3:2 – Мартинс, 87.

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Пиняев, 11.

Удаления: нет – Магкеев, 20 (вторая ж.к.); Ненахов, 60 (вторая ж.к.).

Краснодар – Динамо (Москва) – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Тюкавин, 19; 1:1 – Кади, 24; 2:1 – Кади, 68; 3:1 – Кривцов, 90+3.

Удаления: нет – Нгамале, 59.

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – Оренбург – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Капленко, 45; 0:2 – Перес, 51; 0:3 – Башич, 68; 0:4 – Ковалев, 75.

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Турнирная таблица РПЛ

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Комментарии (2)
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Ziklop
1678527307
Факел с одной победой за сезон? результат игры предсказуем.
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paracetamol
1678690662
Мантуан - молодец, а Крылышки к Кубку готовятся!
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