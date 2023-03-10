Кузяев ищет команду в Турции, Ари хочет стать депутатом, результаты ЛЕ и другие новости

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Лига Европы. «Арсенал» спас ничью в матче со «Спортингом» (2:2), Ференцварош» Черчесова уступил «Байеру» (0:2), «МЮ» разгромил «Бетис» (4:1), «Ювентус» победил «Фрайбург» (1:0)

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