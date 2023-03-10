Кузяев ищет команду в Турции, Ари хочет стать депутатом, результаты ЛЕ и другие новости

А, кто такая Роднина?
Обыкновенная предательница и алкоголичка, которую Лужков отыскал на американской помойке, привез, отмыл и посдил в думу.
В благодарность она все время плачется о трусиках с кружевавми, которые она не могла себе купить в советские времена, ибо все премиальные и зарплату, видимо, пропивала)
Ее дочь до сих пор пребывает в Штатах, поджидая мамашку)
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