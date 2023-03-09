Лига Европы. «Ференцварош» Черчесова уступил «Байеру» (0:2), «Рома» победила «Реал Сосьедад» (2:0) и другие результаты

Завершились еще три первых матча 1/8 финала Лиги Европы.

«Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова потерпел гостевое поражение от «Байера» – 0:2.

«Рома» на своем поле обыграла «Реал Сосьедад», забив по голу в каждом из таймов – 2:0.

«Унион» и «Юнион СЖ» не выявили победителя в Германии, отличившись при этом шесть раз – ничья 3:3.

Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

Байер (Германия) – Ференцварош (Венгрия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Демирбай, 10; 2:0 – Тапсоба, 86.

Рома (Италия) – Реал Сосьедад (Испания) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Эль-Шаарави, 13; 2:0 – Кумбула, 87.

Унион (Германия) – Юнион СЖ (Бельгия) – 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Бонифаци, 28; 1:1 – Юранович, 42; 1:2 – Вертессен, 58; 2:2 – Кнохе, 69; 2:3 – Бонифаци, 72; 3:3 – Михель, 89.

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