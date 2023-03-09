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    Какой вы футболист?

    Ришарлисон: «Этот сезон – просто дерьмо. Невозможно понять, почему я не играю»

    Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон высказался после вылета своей команды из Лиги чемпионов.

    • Лондонцы уступили «Милану» по сумме двух встреч.
    • В ответном матче бразилец вышел на замену на 70-й минуте.

    «Этот сезон, извините за выражение, – просто дерьмо, потому что я не играю. Невозможно понять, почему так.

    За день до матча тренер попросил меня пройти тест в зале, чтобы понять, готов ли я сыграть. И потом оставил меня на скамейке.

    Посмотрим, что он скажет завтра, но дураков здесь нет. Я профессионал. Я работаю каждый день и хочу играть. Времени хватало.

    Выходя на поле, я готов отдать жизнь. Считаю, что должен был выйти в старте», – сказал Ришарлисон.

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    Источник: ESPN

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    09.03.2023 11:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2472

      serglider 9 марта, 22:20

      Если "готов", то почему 20 минут не хватило забить гол?

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