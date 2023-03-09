Ришарлисон: «Этот сезон – просто дерьмо. Невозможно понять, почему я не играю»

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон высказался после вылета своей команды из Лиги чемпионов.

Лондонцы уступили «Милану» по сумме двух встреч.

В ответном матче бразилец вышел на замену на 70-й минуте.

«Этот сезон, извините за выражение, – просто дерьмо, потому что я не играю. Невозможно понять, почему так.

За день до матча тренер попросил меня пройти тест в зале, чтобы понять, готов ли я сыграть. И потом оставил меня на скамейке.

Посмотрим, что он скажет завтра, но дураков здесь нет. Я профессионал. Я работаю каждый день и хочу играть. Времени хватало.

Выходя на поле, я готов отдать жизнь. Считаю, что должен был выйти в старте», – сказал Ришарлисон.

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