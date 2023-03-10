Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Бетис» (4:1) после 0:7 от «Ливерпуля»

«Манчестер Юнайтед» дома крупно обыграл «Бетис» со счетом 4:1 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Англичане разгромили соперника благодаря голам Маркуса Рэшфорда, Антони, Бруну Фернандеша и Вута Вегхорста.

Для «МЮ» это первая игра после унизительного поражения 0:7 от «Ливерпуля».

Ответная встреча в Испании состоится через неделю – 16 марта.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Манчестер Юнайтед (Англия) – Бетис (Испания) – 4:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Рэшфорд, 6; 1:1 – Перес, 32; 2:1 – Антони, 52; 3:1 – Фернандеш, 58; 4:1 – Вегхорст, 82.

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