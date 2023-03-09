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    Лига Европы. «Арсенал» благодаря автоголу спас ничью в матче со «Спортингом» (2:2)

    «Арсенал» сыграл вничью со «Спортингом» со счетом 2:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Лондонцы избежали поражения в гостевой встрече благодаря автоголу.

    Ответная игра в Англии состоится через неделю – 16 марта.

    Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

    Спортинг (Португалия) – Арсенал (Англия) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Салиба, 22; 1:1 – Инасиу, 34; 2:1 – Паулинью, 55; 2:2 – Морита (в свои ворота), 62.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.03.2023 22:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +65

      ARSENAL LONDONN 11 марта, 10:20

      Опять на бомбардире остроумят, как это надоело, уходить с этого сайта нужно!

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      Рейтинг: +100921

      zigbert 10 марта, 15:38

      Небольшое преимущество было на стороне Арсенала но Спортинг опасен своими контратаками. Очень слабо сыграл в этом матче вратарь лондонцев Тернер.

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