Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига Европы. «Арсенал» благодаря автоголу спас ничью в матче со «Спортингом» (2:2)

Лига Европы. «Арсенал» благодаря автоголу спас ничью в матче со «Спортингом» (2:2)

9 марта 2023, 22:41
2

«Арсенал» сыграл вничью со «Спортингом» со счетом 2:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Лондонцы избежали поражения в гостевой встрече благодаря автоголу.

Ответная игра в Англии состоится через неделю – 16 марта.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Спортинг (Португалия) – Арсенал (Англия) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Салиба, 22; 1:1 – Инасиу, 34; 2:1 – Паулинью, 55; 2:2 – Морита (в свои ворота), 62.

Календарь Лиги Европы

Турнирные таблицы Лиги Европы

Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!

Еще по теме:
«Севилья» выиграла первый в истории Кубок вызова 2
УЕФА объявил о создании нового турнира 2
Моуринью дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление судьи Тэйлора на парковке 1
Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Арсенал Спортинг
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1678451889
Небольшое преимущество было на стороне Арсенала но Спортинг опасен своими контратаками. Очень слабо сыграл в этом матче вратарь лондонцев Тернер.
Ответить
ARSENAL LONDONN
1678519212
Опять на бомбардире остроумят, как это надоело, уходить с этого сайта нужно!
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
1
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
1
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
28 августа
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
27 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+