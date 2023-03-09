Лига Европы. «Арсенал» благодаря автоголу спас ничью в матче со «Спортингом» (2:2)

«Арсенал» сыграл вничью со «Спортингом» со счетом 2:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Лондонцы избежали поражения в гостевой встрече благодаря автоголу.

Ответная игра в Англии состоится через неделю – 16 марта.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Спортинг (Португалия) – Арсенал (Англия) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Салиба, 22; 1:1 – Инасиу, 34; 2:1 – Паулинью, 55; 2:2 – Морита (в свои ворота), 62.

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